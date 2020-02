Debatt: Hög tid att regeringens löfte om det starka samhället blir mer än tomma ord

En rättssäker och begriplig sjukförsäkring utgör själva grundbulten i det svenska socialförsäkringssystemet. Det är ett samhällskontrakt som vi medborgare måste kunna känna tillit till – ett trygghetssystem som vi alla måste kunna lita på att det fungerar när vi har oturen att drabbas av arbetsförmåga. Detta trygghetssystem får inte svika. Dessvärre är det just det detta har gjort. Det är inte längre någon trygghet för människor som drabbas av längre arbetsoförmåga. Det har inte varit någon trygghet för sjukdomsdrabbade sedan 2008. Systemet fokuserar sedan dess inte på trygghet, rehabilitering och hälsa. Istället har det ett skrämmande ensidigt fokus på att sjukskrivna så snabbt som möjligt ska utförsäkras och endera åter stå till arbetsgivarens eller arbetsmarknadens förfogande – trots arbetsoförmåga – eller övergå till att få sin ekonomi hanterad av socialtjänsten.

Här faller många genom skyddsnätet, eftersom de äger bostad, bil etcetera och därmed inte är berättigade till försörjningsstöd. Man tvingas då leva på lånade pengar, ta hjälp från anhöriga och vänner, eller sälja allt man äger och leva på pengarna medan man bor hos vänner och anhöriga. Detta är djupt kränkande och kontraproduktivt. Ingen blir frisk av att bli ekonomiskt utblottad och hemlös.

En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar en människas ekonomi så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig och hen får avslag från Försäkringskassan blir ekonomin mycket ansträngd. Det har negativa effekter på hälsa och rehabilitering. Oro, rädsla och panik att hamna hos till exempel kronofogdemyndigheten gör ohälsan värre och rehabiliteringsmöjligheterna väsentligt mindre. Barnkonventionen är lag sedan 1 januari 2020. Att barn tvingas leva i ekonomisk utsatthet och otrygghet som skapas av Försäkringskassans avslag är ett brott mot denna lag.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi lyfter ofta problemet med sjukförsäkringen och vad som behöver göras. Detta är mycket lovvärt och ger hopp om förändring. Men det måste ske nu. Vi har inga möjligheter att vänta, inga marginaler att ta resurser ur.

Begreppet Sverige som välfärdsstat med ett tryggt skyddsnät är snart inte längre trovärdigt eller sant.

Hur mycket längre ska detta få fortgå? När ska regeringen visa att de menar sina löften om det starka samhället? Försäkringskassan lyder under lagar och direktiven i regeringens regleringsbrev. Lagar tar tid och politisk vilja att ändra, men via regleringsbrevet kan Sveriges regering göra ändringen nu. Sveriges regering måste hjälpa människor ur denna mardröm. Det är nämligen just Sveriges regering som försatt människorna i den. Då är det också regeringens ansvar att rätta till detta fasansfulla systemfel. Frågan är bara när regeringen avser att leva upp till sina löften?

