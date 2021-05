Debatt: Idrotten – en viktig del i Region Gävleborgs folkhälsoarbete

Idrottsaktiviteter har en god effekt på hälsa och välbefinnande. Rör vi oss mindre så ökar livsstilssjukdomarna. Nu är vi i en situation där alla former av idrott i Sverige drabbas av svårigheter på grund av restriktionerna som införts på grund av coronapandemin. Idrottsaktiviteter bland unga minskade rejält under andra halvan av coronaåret 2020. Över en halv miljon färre idrottsaktiviteter och sex miljoner färre deltagartillfällen registrerades under 2020 enligt Riksidrottsförbundet. Idrottsrörelsen drabbas hårt också under 2021. Det är oroande ur ett folkhälsoperspektiv.

Riksidrottsförbundet har konstaterat att bland de tio största idrotterna är det hallidrotterna (innebandy, gymnastik, handboll och basket) som tappar mest tillsammans med budo och kampsport. Även fotbollen drabbas av inställda träningsmatcher, inställda träningsläger, inställda cuper och framskjutna seriestarter.

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet har konstaterat att det här är mycket oroande för framtidens unga men också för idrottsrörelsen i stort. – Vi är fortfarande mitt inne i pandemin och jag ser hur idrottsföreningar och ledare med imponerande tålamod försöker göra rätt, hålla igång så mycket som går och samtidigt behålla så många av sina aktiva som möjligt. Men det är en oerhört tuff uppgift, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet har konstaterat att minskningen av idrottsaktiviteter ökar för varje åldersgrupp, från 7 år och uppåt. Åldersgrupperna 7–12 år och 13–16 år har tappat cirka 9 procent av antalet deltagartillfällen. För 17–20 år är minskningen 15 procent medan gruppen 21–25 år har tappat 21 procent. För personer med funktionsnedsättning över 25 år har deltagartillfällena gått ner med 44 procent.

Idrotten är en oerhört viktig del i samhället. Idrotten sysselsätter många barn och ungdomar flera timmar i veckan. Cirka fyra träningar och en match eller tävling i veckan innebär cirka åtta timmar i veckan. Idrotten gör samhället en stor tjänst. Många tar med sig idrotten in i vuxenlivet och fortsätter att vara aktiva på olika nivåer vilket bidrar till en bättre hälsa hela livet.

Liberalerna anser därför att Region Gävleborg ska inleda ett samarbete med Gävleborgs idrottsförbund och Gävleborgs kommuner för att som en del av folkhälsoarbetet stärka barn- och ungdomars möjligheter att röra på sig och idrotta i Gävleborg. Detta ser vi som en prioriterad uppgift för att hantera en del av de folkhälsoproblem som skapats under coronapandemin.

Hasse Backman (L)

Regionråd i opposition Gävleborg