Debatt: IF Metalls skyddsombud har ingen politisk agenda

Svar till debattartikeln "SD: Sluta sprid lögner och börja representera era medlemmar":

Ett par sakupplysningar är på sin plats. IF Metall samarbetar visserligen med Socialdemokraterna för att få bästa möjliga politiska gehör för våra fackliga krav. Men vi skulle aldrig komma på tanken att utesluta medlemmar för att de inte ställer sig bakom socialdemokratisk politik.

IF Metalls regionala skyddsombud, som samarbetar med anställda och arbetsgivare för att öka säkerheten och minska riskerna på arbetsplatserna, har ingen politisk agenda. Däremot gör de livsviktiga insatser. Under 2018 rapporterade IF Metalls regionala skyddsombud nästan 17 000 brister i arbetsmiljön. Det var nästan 500 fler än 2017. Brister i brand- och räddningsutrustning och maskiner var de vanligaste anmärkningarna.

Detta fungerande system för att upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister i arbetsmiljön, som kan rädda både hälsa och liv, vill Sverigedemokraterna skrota. De föreslår att de branschkunniga regionala skyddsombuden ska avskaffas och ersättas med statliga arbetsmiljörådgivare, enbart av politiska skäl. Det är oansvarigt.

Jimmy Nelson, Regionalt skyddsombud IF Metall Gävleborg