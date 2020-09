Debatt: JÖK-partiernas bidragssmocka sänker återhämtningen

Regeringens viktigaste besked i statsbudgeten för 2021 är att bidragsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen består på höga nivåer i minst två år till. C och L missade en historisk chans att slå vakt om arbetslinjen. Nu offras 15 år av idogt borgerligt arbete för att göra sossarna glada. Den höga arbetslösheten riskerar nu att cementeras.

A-kassan chockhöjdes dramatiskt under Corona-krisen i våras. Såväl grund- som takbelopp höjdes över en natt med nästan 40 procent. Åtgärderna beskrevs då som ”tillfälliga” och skulle ta slut den 3 januari. Många har ställt sitt hopp till att C och L skulle slåss till sista man och se till att A-kassan inte förlängs, att bidragsnivåerna går tillbaka till rimliga nivåer och att bidragslinjen inte får fäste. Men nu visar det sig att de ”liberala” partierna lagt sig platt och låter bidragsbomben brisera i minst 2 år till (!). Arbetslinjen som koncept har utvecklats och försvarats under 15 år. En stram arbetslöshetsförsäkring kombinerat med ambitiösa jobbskatteavdrag var kärnan i den jobbpolitik som alliansen med stor framgång implementerade mellan 2006 och 2014. Att två uttalat borgerliga partier nu offrar centrala delar av arbetslinjen på januariavtalets altare är ett historiskt svek. Mot alla som arbetar och mot den svenska företagsamheten.

Konsekvenserna av skyhöga bidrag är väl belagda. Riksdagens utredningstjänst konstaterar i en färsk rapport att nuvarande bidragsökningar leder till cirka 40 000 fler arbetslösa. Det är en förlust för enskilda arbetslösa, men det innebär också betydande kostnader för samhället. Vi skattebetalare får i vanlig ordning hosta upp hårt förvärvade pengar för att betala folk som inte jobbar. Det är sant att det finns inslag i statsbudgeten som är lovvärda. Det handlar om ett antal skattelättnader. Men det hade C och L fått med råge med en moderatledd regering också – och mer därtill (!). Och ser man på inkomstskattesänkningarnas utformning innebär de även att bidragsinkomster ingår, varför skillnaden mellan arbete och bidrag inte kommer förbättras. M för en politik för alla som arbetar och värnar den ensamstående mamman som går till jobbet varje dag i ur och skur. Vi för en politik där det alltid lönar sig bättre att arbeta istället för bidrag.

Slutligen, slår man ut jobbeffekter av ett antal skattelättnader med de effekter som kommer av höjd A-kassa ger det sannolikt ändå en nettoförlust i antal jobb räknat. Hur ger ökade bidrag till folk som inte jobbar fler jobb? Hur ska bidragslinjen få bukt med klaner och kriminella gäng som löper amok i vårt samhälle? Försörjningsstöden skenar i Gävleborg och den utvecklingen bryts inte med högre bidrag. Tvärtom.

Moderaterna slår fast om arbetslinjen. Det ska alltid löna sig att arbeta. Bidragslinjen kommer leda till ökad arbetslöshet, sämre integration och en långsammare återhämtning. Kriminella gäng ska buras in eller utvisas. Endast en moderatledd regering kommer ha kraft nog att lösa problemen på svensk arbetsmarknad.

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborgs län