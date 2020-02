Debatt – KD: Barn har rätt till trygghet – vi vill inrätta barnskyddsteam i Region Gävleborg

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik anmäldes 23 800 fall av barnmisshandel under 2018. Mörkertalen antas vara omfattande. Samhället måste med kraft motverka att barn far illa och utsatta barn ska kunna lita på att samhället finns där och träder in när hjälpen behövs. Inom sjukvården förekommer brister avseende att orosanmäla barn som misstänks fara illa. Vården har anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen, men Socialstyrelsen har vid flera tillfällen påpekat att vården underrapporterar. Forskning visar att de minsta barnen som får de allvarligaste skadorna från misshandel har varit i kontakt med vården flera gånger. Att upptäcka övergrepp och anmäla i tid kan ytterst vara skillnaden mellan liv och död.

På senare år har barnskyddsteam inrättats på flera platser i landet för att stärka sjukvårdens arbete kring barn som far illa. Team finns, eller är på väg att startas upp, i ungefär hälften av landets regioner. Region Gävleborg är inte ett av dessa. Barnskyddsteamen ska fungera som ett stöd till hela sjukvården och även som en slags remissinstans för vårdpersonal som fattat misstanke och behöver vägledning. Dessa team kan bidra till ett stärkt medicinskt omhändertagande och att vårdens resurser länkas samman med andra myndigheter så att utsatta barn får rätt hjälp i rätt tid. Utsatta barn kan ha flera svårigheter, och möter således olika delar av vården. Vården som helhet måste ha förmåga att fånga upp varningssignaler och ha kända och fungerande rutiner så att ärenden tas vidare.

I Region Gävleborg finns idag samverkan mellan olika aktörer genom bland annat Barnahus i Gävle, planer finns även att starta ett i Hudiksvall. Vi kristdemokrater anser dock att man kan göra mer för att utveckla ett starkare skydd för utsatta barn och unga i vår region. Vi föreslår därför i en motion som anmäls i Regionfullmäktige att barnskyddsteam inrättas för att säkra detta arbete.

Jennie Forsblom

Peter Åkerström

Lili André

Lars Österberg

Kristdemokraterna, Region Gävleborg