Debatt: Lägg ner eller gör om Samhall

Dagens Arbete har i flera uppseendeväckande artiklar visat på grava missförhållanden på det statliga företaget Samhall. Insatserna riktas till fel målgrupper. Verksamheten konkurrerar med andra aktörer på olikvärdiga villkor. Förlorare är de funktionsnedsatta. Samhall behöver en totalrenovering!

Problemen på Samhall har varit väl kända under flera år. Arbetsmiljön är dålig, insatserna riktas till fel målgrupper, och det finns tydliga indicier att Samhall konkurrerar ut bemannings- och städföretag. Är Samhall en integrationsåtgärd? Mycket tyder på det. Utrikes födda står för en överrepresentation av de som får stöd, cirka hälften av de som är anställda är invandrare. Det behöver inte vara fel, men det reser frågetecken om verksamheten blivit mer av ett sätt för Socialdemokraterna att gömma och glömma människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Flödet till riktiga jobb för de som får insatser är dessutom några ynka procent per år. Den som är funktionsnedsatt behöver verkligen en arbetsplats och en kaffekopp att gå till. Just därför måste vi få politiken på det här området att fungera bättre.

En närmaste enig riksdag markerade redan 2019 att Samhall behöver göras om i grunden och framför allt gå tillbaka till dess kärnuppdrag: nämligen att ge stöd till funktionsnedsatta som verkligen behöver det. De medel som satsas, nästan 7 miljarder kronor per år, måste granskas i sömmarna att pengarna går till rätt saker. Nu menar statsrådet Eva Nordmark att de genom en marginell förordningsändring har åtgärdat problemet (SR 22/4). Det är häpnadsväckande tondövt och genant mot riksdagsmajoritetens vilja. Jag ska snart ha en debatt med henne i riksdagen i ärendet. Hennes svar så här långt duger inte.

Vad som behövs är en totalrenovering av hela Samhall. Är målgruppen rätt eller tränger personer som annars skulle fått jobb ut insatser för de som verkligen behöver det? Är det rimligt att ge Samhall en klumpsumma varje år att leka affärsmän med, eller bör ersättningen följa individerna? Varför kan inte andra aktörer som är specialister på området få möjlighet att hjälpa till i högre utsträckning?

Vårt län har flera goda exempel på verksamheter, som Glada Hudik, som genom engagemang och energi ger människor med funktionshinder nya möjligheter och arbetsgemenskap. Det finns också många arbetsgivare – ofta småföretag – som tar ett stort samhällsansvar genom att anställa personer med funktionsvariationer. Vi moderater står för en inkluderande arbetslinje. Vi utgår från vad som är friskt, inte vad som är sjukt. Människors potential och arbetsförmåga ska tillvaratas på bästa sätt. I den ekvationen måste Samhall styras upp och göras om i grunden. Sveriges funktionsnedsatta förtjänar en arbetsplats och en kaffekopp att gå till!

Lars Beckman (M), riksdagsledamot, Gävleborgs län