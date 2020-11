Debatt: Låt de äldre i Gävle åka billigt även framöver

I Gävle har det under senare år varit möjligt att åka buss gratis för pensionärer vardagar 09.00–15.00. Det har fungerat bra och är en mycket uppskattad reform.

• Bra därför att den är miljömässigt rätt. Den har inneburit att de äldre avstår från att ta bilen då de av olika skäl behöver ta sig in till staden. För våra medlemmar till exempel, har vi försökt lägga mötestiderna så, att de kan åka gratis till och från våra möten.

• Bra därför att de är ett rationellt sätt att utnyttja vår busspark. På de angivna tiderna är beläggning normalt sett låg. Men bussarna måste ändå gå även på dagtid. Det innebär att det som regel finns gott om plats för våra pensionärer att använda bussen för sina ärenden.

• Bra därför att det innebär att pensionärer som inte har tillgång till egen bil och saknar pengar för att köpa normal biljett ändå kan röra sig relativt fritt i staden. Det är utomordentligt värdefullt för dem att ha den möjligheten

Vi vet att det behöver sparas pengar i kommunen och regionen. Men ändå anser vi bestämt att det är fel väg att gå att dra in på det fria resandet under det år som kommer. Det kan för övrigt, av andra skäl (Covid-19) väntas minska under år 2021.

Vår bestämda uppfattning är i första hand att det nuvarande systemet får behållas även under 2021. I andra hand bör man pröva ett system där de äldre betalar en årsavgift på 280 kronor. Men det bör i så fall kombineras med att de betalningsfria tiderna utvidgas så att de gäller alla dagar och tider förutom vardagar 06.00–09.00 och 15.00–18.00 då bussarna är fullbelagda.

Gävle Socialdemokratiska Seniorklubb

Lars-Göran Ståhl, ordförande