Debatt: Minska inte tillgängligheten och läkarnärvaron på vårdcentraler

Vi i Liberalerna är oroade över förslaget till ny Hälsovalshandbok som Region Gävleborgs majoritetspartier (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet) står bakom.

I förslaget kan vi läsa att det under öppettiderna på hälsocentralerna inte ska garanteras att man som patient ska få träffa en läkare på plats. Enda garantin är att kontakt ska kunna ges, denna kontakt kan vara digital eller per telefon. Det skulle innebära att Gävleborg blir den enda regionen i hela Sverige som inte anser att det ska finnas allmänläkare på plats och i tjänst under hälsocentralens normala öppettider.

Liberalerna ser här en risk att flera hälsocentraler som finns utanför de stora tätorterna får en sämre bemanning och att de som bor där därmed får sämre tillgång till att få träffa läkare. Istället hänvisas de då till digitala kontakter eller telefonkontakter.

För att kunna bedriva en bra kontinuerlig och god och nära vård anser vi att det behöver finnas läkare på plats på hälsocentralerna över hela länet. Signaler från verksamma inom vården har också kommit om att Hälsovalshandbokens förslag kan leda till ökade klyftor mellan primärvården i glesbygd och städer.

Liberalerna är också oroliga över att förslaget om att hälsocentralerna fritt ska få sätta sina öppettider kan innebära att dessa blir sämre i delar av Gävleborg. Det är viktigt för oss att alla länets innevånare ska ha rimliga möjligheter att kunna gå till sin hälsocentral på rimliga öppettider.

Kritik kommer också från läkarfackligt håll. I Läkartidningen uttalar Dagmar Edung från Svenska distriktsläkarföreningen i Gävleborg följande: ”Med en ökande andel äldre i befolkningen som dessutom har ett ökande sjukvårdsbehov med stigande ålder – i en region som Gävleborg – som har minst antal sjukhusplatser per 1 000 innevånare, så är det klart att vårdcentraler med daglig läkarbemanning behövs och övertron på IT-satsningar och videobedömningar kan inte ersätta det.”

Liberalerna delar denna oro och kritik. Vår målsättning är att alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos en egen fast husläkare på vårdcentral. Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva. Det förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer nära och effektiv.

Den digitala tekniken kommer vara viktig inom vården. Men det är viktigt att det digitala inte ersätter vårdpersonal. Digital teknik behövs som komplement och hjälpmedel för personalen inom vården.

Hasse Backman (L), regionråd i opposition Gävleborg