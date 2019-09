Debatt: Moderaternas budget tar ansvar för de kommande åren

Vi är alldeles i sluttampen av sommaren och förhoppningsvis har alla i vår kommun fått lite semester och kunnat vila ut inför återvändandet till jobbet och skolan. Några har självklart arbetat när andra har haft semester. De medarbetare på kommunen som ser till att kommunen även under sommaren har genomfört sina uppdrag och funnits där för våra medborgare förtjänar ett extra tack. Blåljuspersonalen som har sett till att vi andra kunnat slappna av med vetenskapen om att samhällsfunktionerna fortsätter att finnas där likaså. Och självfallet ett tack till företagarna, och då särskilt egenföretagarna som fortsätter driva sin verksamhet för de som tagit semester, något de själva allt för ofta får för lite av.

Känslan av semester är något fler borde få känna av, att fler kommer i jobb innebär också att fler får chansen att spara ihop till den där resan man åker på för att komma ifrån vardagen en liten stund och ladda om. Att fler får uppleva känslan av semester genom att ha det där jobbet att gå till är något Moderaterna fortsatt kommer arbeta hårt för.

Med det sagt vill jag också skicka med en påminnelse, främst till oss politiker men också medborgare. Sverige, och också Gävle kommun, har nått toppen på den ekonomiska högkonjunkturen. Vi har haft år med tillväxt och sjunkande arbetslöshet. Tyvärr har vi sett hur regeringen inte har sparat för sämre tider eller genomfört nödvändiga politiska reformer för Sverige. Det kommer märkas av när ekonomin svänger. Siffror från Statistiska centralbyrån i juli visade att de senaste två månaderna hade inte sysselsättningen i Sverige ökat. Något den gjort oavbrutet innan dess sedan september 2016.

Vi ser redan idag att kommunen går mot underskott i välfärdsnämnderna. Siffror visar på underskott uppåt 80–90 miljoner kronor. Detta i en högkonjunktur. Ska Gävle kommun klara av en avtagande högkonjunktur och de underskott man redan har krävs det ekonomiskt ansvar och politiska reformer. Något den styrande majoriteten ännu inte har presenterat.

Vi vet att en del av kostnaderna för kommunen är kopplade till utbetalningar av försörjningsstöd. Utbetalningar som tenderar att öka när vi går mot sämre ekonomiska tider, i värsta fall en lågkonjunktur där arbetslösheten stiger. Det innebär ofta den ekonomiskt missgynnsamma ekvationen av högre utbetalningar av försörjningsstöd samtidigt som antalet skattebetalare i kommunen blir färre. Kommunen betalar ut mer skattepengar från en skattebas som krymper.

Det är nu vi har chansen att både ta ekonomiskt ansvar och vidta politiska reformer. Där handlar det om tydligare krav när man får ersättning från kommunen, bättre samverkan mellan olika aktörer för att få framför allt utrikes födda i arbete, inte in i en tillfällig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. En fungerande integration som ger varje människa en chans att både komma in på arbetsmarknaden men också in i det svenska samhället är något vi behöver ta tag i nu när förutsättningarna finns.

Under hösten antar Gävle kommun en ny budget. Moderaterna kommer tillsammans med Kristdemokraterna lägga fram en budget som tar ekonomiskt och politiskt ansvar för de år som ligger framför oss.

William Elofsson, kommunalråd i opposition för Moderaterna