Debatt: Modiga politiker i Gävleborg sökes!

Nu är mer eller mindre alla tillbaka efter en välbehövlig sommarsemester. För vården är dock sommaren ingen dans på rosor. De rapporter Vårdförbundet nationellt fått från medlemmarna och via media är att läget i vården sommaren 2019 har varit under all kritik. Eftersom problemen återkommer år efter år måste vi ställa frågan till er ansvariga – hur tänker ni? Folk slutar inte bli sjuka eller vara i behov av omvårdnad och inte heller slutar kvinnor föda barn bara för att det är sommar, tvärtom föds det exempelvis fler barn under sommaren. Även i Region Gävleborg och i våra kommuner har medarbetare vittnat om stress över att inte klara av sitt uppdrag och oro för att det saknas den kompetens som egentligen skulle behövas dygnets alla timmar.

Bristen på barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, är vårdens största problem och borde därför vara i fokus för varje ansvarig politiker och chef om man vill korta köer, höja kvaliteten och behålla kompetens. Istället får vi till oss det ena hårresande exemplet efter det andra på en personalpolitik som driver medarbetaren till bristningsgränsen eller riskerar patientsäkerheten.

Vårdförbundets medlemmar har verkligen ställt upp även denna sommar många gånger med risk för sin egen hälsa. Runt om i landet har situationen varit så att vi har anmält tre regioner till Arbetsmiljöverket. Vårdförbundet får beskrivningar från medlemmar som inte hinner äta, som beordras att jobba både dubbla pass och ibland dygnslånga pass. Politiker och chefer bränner ljuset i båda ändar med en sådan personalpolitik. I förlängningen riskeras både vårdens kvalitet och säkerhet om fler nyckelkompetenser slutar eller blir sjukskrivna, och det kommer knappast att locka alla de nya medarbetare vården behöver framöver. Denna onda spiral måste brytas och den måste brytas nu!

Ledande forskning visar att man får en högre dödlighet på avdelningar där det inte finns tillräckligt med sjuksköterskor. Hög kompetens inom det akademiska ämnet omvårdnad krävs för att den nära patientvården ska hålla hög standard och vara patientsäker. Då krävs arbetsgivare som förmår att både behålla erfarna nyckelkompetenser och att locka nya. Att ersätta med andra yrkesgrupper är helt enkelt inte patientsäkert. Vårdförbundet söker nu efter modiga politiker som vågar prioritera vårdens nyckelgrupper så att vi kan säkra vårdens kvalitet långsiktigt. Ta lärdom av Norge som från och med juli i år garanterar sjuksköterskor med minst 10 år i yrket minst 500 000 kr i årslön, annars riskerar ni återigen att tappa kompetens till vårt grannland.

Det nya kollektivavtalet mellan Vårdförbundet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona, som omfattar drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, är en bra utgångspunkt. Vårt mål är att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor i lönelyft under den treåriga avtalsperioden och ambitionen måste börja synas redan i årets löneöversyn. Resurserna finns bland annat i den satsning på 9,4 miljarder som regeringen och SKL presenterade i juni, varav 3,3 miljarder riktas till medarbetare inom vården.

I denna överenskommelsen går 100 mnkr till kommunerna men man måste vilja arbeta för att få dem också! Enligt överenskommelsen får region Gävleborg 90 612 198 miljoner kronor att investera i vårdens medarbetare. Så politiker, våga nu prioritera resurserna till de nyckelgrupper som håller vården igång, och gör vården både patientnära och säker. Ni har egentligen inte råd att vänta, men har ni modet att göra det som krävs?

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

Anna Bergström, avdelningsordförande Gävleborg