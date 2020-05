Debatt: Något har hänt – vi tycker inte synd om Paolo längre, vi tycker synd om kvinnan

Tack Paolo Roberto! Du har ju trots allt bidragit till att belysa ett stort problem, som gärna tystas ner, och viftas bort. Och ett problem, som de gånger de lyfts, mer kommit att handla om männens behov än om förtrycket av kvinnorna.

Efterdyningarna av din praktiserande insats visar dock att kanske, kanske vi nått en punkt i nutidshistorien när kvinnans perspektiv blir det som lyfts fram, och inte mannens…

Dagen efter Robertos privata äventyrs avslöjande bjöds han in i våra vardagsrum via en intervju med Jenny Strömstedt i TV4. Han gavs i sedvanlig ordning möjlighet att ”pudla”, berätta hur dum han varit och hur han ångrade sig. Han pratade om sitt ”hål i bröstet” som skulle fyllas, och kallade det ”självskadebeteende”. Han snyftade och beklagade hur han äventyrat allt han byggt upp, och han ville att vi skulle tro att detta var ett engångstillfälle. Att han just denna torsdagkväll med coronans distansieringsrekommendationer, mår så dåligt att det enda han kan komma på att ta sig till är att leta på en prostituerad kvinna…

Ja, för några år sen hade det kanske funkat. Före Metoo. Men något har faktiskt hänt. Vi tycker inte synd om Paolo… Vi tycker synd om kvinnan. Hon som är anonym, och som vi inte vet hur hon mår idag, men vi alla kan ana. Hon som med största sannolikhet inte valt själv. Hon som möjligen, men förmodligen inte, utsätter sig för självskadebeteende. Det är henne Paolos aktiva val kom att handla om. Och det ska vi inte släppa!

Den kvinnan är inte ensam. Nya kvinnor luras till Sverige hela tiden, från länder där de inte kan försörja sig, av män som helt saknar skrupler. Dessa skrupelfria män låter sedan kvinnorna bli våldtagna, flera gånger dagligen av ”vanliga svenska män” som är villiga att betala för att våldta. Pengarna som Paolo och de andra ”vanliga svenska männen” betalar är sanktioner till mycket smutsiga, kriminella och människofientliga verksamheter.

När vi får höra att var tionde svensk man köpt sex av en prostituerad kvinna får vi väl ändå påstå att det är ett utbrett problem?! Var tionde svensk man bidrar till kriminell verksamhet som människorov, narkotikahandel och trafficking. Vill vi verkligen att våra äkta män, och våra söner, bröder, farfar, morfar, arbetskamrater ska göra det? Eller vill vi få stopp på det?

Ett steg i rätt riktning är enligt oss att begränsa tillgången till porr. På internet är porr med våldtäkter och våldsamheter endast en knapptryckning bort. Därför vill vi i S-kvinnor att skolornas nätverk ska förses med porrfilter.

Linda Pettersson Lind

Anna-Mia Ericsson Lindelöf

S-Kvinnor Sandviken