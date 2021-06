Debatt: Politiker, har du den blekaste aning om hur hårt en lärare i Sandviken kämpar idag?

Öppet brev till Sandvikens politiker om fjärrundervisning.

Visualisera, jag säger visualisera! Det får varenda elev höra av mig tidigt. Av mig som högstadielärare på Murgårdsskolan i Sandviken. Visualisera. Visualisera det där nya ordet du precis lärt dig den enklaste förklaringen till. Sätt det ordet, det begreppet, den företeelsen i ett sammanhang. I ett rum, i en tid, omgivet av människor. Visualisera. Vad händer med ordet? Hur utvecklas det? Hur reagerar det? Visualisera! Svårt till en början, men när koden väl är knäckt så kommer utvecklingen. För mina elever. Att visualisera.

Visualisera nu, du politiker. Du politiker i Sandviken. Du som tänker att fjärrundervisning för ett fåtal elever i en klass, samtidigt som majoriteten i samma klass har närundervisning, är en smart sak, så säger jag. Visualisera.

Videokameran i klassrummet på. Den ensamma eleven hemma framför datorn i sitt rum. Ser in i sin skärm in i ett klassrum. Med kameran riktad mot vad? Visualisera. Tavlan, en vägg, klasskamraterna, läraren? Vad? Visualisera. Läraren inte still för en sekund. Förstärker berättandet med gester och förflyttningar, skriver på tavlan, går fram till en elev som behöver lugnas, går fram till en annan som tagit upp fel bok, lämnar penna eller datorladdare till en tredje, fortsätter berätta, studsar än till höger än till vänster. Med kameran på, riktad mot vad? Visualisera. En elev behöver extra stöd. En gång, flera gånger. Med kameran på, riktad mot vad? En annan elev gör inte som den ska, en gång, flera gånger. Läraren behöver tillrättavisa. Med kameran på. Du politiker, visualisera? Vad ser du? Integritet? Trygghet? En god lärmiljö? För vem? Visualisera.

De planerade instuderingsfrågorna byts mot givande gruppdiskussioner. Ständigt anpassningar efter grupp och individ. Så där som skickliga lärare gör.

Läraren gör vidare som lärare bör, låter den planerade undervisningen anpassas efter gruppen och dagsläget. Det blir inte den där planerade genomgången vid tavlan utan istället fångas den intressanta och utvecklande diskussionen upp. Eller? Den planerade diskussionen uteblir, dagsformen var inte på topp. Det blir instuderingsfrågor istället. Eller? De planerade instuderingsfrågorna byts mot givande gruppdiskussioner. Ständigt anpassningar efter grupp och individ. Så där som skickliga lärare gör. Med kameran på. Det ensamma barnet bakom sin skärm. Visualisera. Ser du något?

Jag är också ordförande och huvudskyddsombud för 755 yrkesverksamma medarbetare i Sandviken kommun. Förtroendevald. Vald att lyssna. Vald att föra talan. Visualisera. 755 röster. Hör du dem? Du, politiker. Gör du det? Vet du hur de har det?

Har du koll på, du politiker, hur många av Sandvikens elever som når de där målen och hur många som inte gör det?

Har du den blekaste aning om hur hårt en lärare i Sandviken kämpar idag, kämpar för att ditt och andras barn ska klara målen? Du vet de där målen som finns, till exempel målen att nå gymnasiebehörighet. Har du koll på, du politiker, hur många av Sandvikens elever som når de där målen och hur många som inte gör det? Om du vet det, hur gick då dina tankar när du kom på att föreslå eller utreda och återigen utreda en sådan sak som fjärrundervisning för ett fåtal? Hur går dina tankar när du fokuserar på sådana saker som har väldigt liten betydelse för väldigt få gällande just den där lilla petitessen som ökad måluppfyllelse för många. Förklara. Eller kanske hellre. Visualisera. Gör det.

Ta sedan gärna sedan lite ansvar. Du vet ditt ansvar att ta tag i det där som har betydelse på riktigt. För många elever. Sådant som kan lösa att Sandviken idag har över 20 procent av grundskolans elever som inte når gymnasiebehörighet. Att IM är Sandvikens största gymnasieprogram.

Återkom sedan gärna. Gärna med något som kan lösa viktiga frågor utan att stressa, pressa och slita ut Sandvikens lärare än mer. Börja där. Och glöm för sjutton inte att visualisera.

Anette Almström Kovacic, ordförande och huvudskyddsombud, Lärarförbundet, Sandviken