Debatt: Riktiga jobb måste skapas före konstgjorda kvasi-jobb

Slutreplik till Carl-Ewert Ohlsson: "Överraska oss och lyssna på den kommunala verkligheten, Beckman"

Carl-Ewert Ohlsson (C) fortsätter försvara en åtgärd som är dyr, ineffektiv och som tillhör socialdemokraternas bidragspolitik – inte en borgerlig offensiv jobbpolitik. Väljarna bör dra öronen åt sig när C-företrädare allt mer låter som talespersoner för i grunden socialistiska lösningar.

Extratjänster är sossarnas absoluta favorit-reform liksom siffertrixande med statistik. 90 procent i Extratjänster är födda utanför Europa. Deltagarna får 20 000 kronor per månad. Staten betalar 100 procent av lönen. Arbetslösa räknas som ”sysselsatta” och för kommuner som Sandviken, Ockelbo och Gävle skyfflar man effektivt över kostnaden för socialbidrag (numera kallat ekonomiskt bistånd) på staten. Granskningar visar på varierande grader av pysselsättnings-åtgärder, hittepå-jobb och meningslösa aktiviteter. Ohlsson fabulerar med statistiken. Han räknar in olika kvasi-utbildningar och andra bidragsjobb som åtgärden leder till. Den riktiga frågan är: hur många kommer i riktigt jobb efter avslutad insats? 6 procent kommer till osubventionerat arbete, allt enligt oberoende riksdagens utredningstjänst. Man kan skratta åt eländet men skrattet fastnar i halsen när alla inser att det är hårt arbetande skattebetalare som får betala för kalaset. Kostnaden för bidrags-cirkusen landar på 10 miljarder kronor under de närmaste åren i riket.

Det är självklart att man kan visa på individuella exempel i en åtgärd som omfattar 10 000 personer i riket, varav drygt 1 000 personer med Extratjänster i Gävleborgs län. Men vi som politiker måste ta ansvar för en helhet. Det duger inte att som Ohlsson enbart ha ett kortsiktigt kommun-perspektiv på frågan. Det är som att kissa i byxan: det är skönt ett tag men sen kommer en växande pina i form av olidliga kostnader som någon måste betala. Det är sannolikt därför Centerpartiet på riksnivå är helt emot åtgärden och förordar att den ska läggas ned.

Alternativet är inte (mer) bidrag. Alternativet stavas arbetslinjen. Riktiga jobb måste skapas i riktiga företag. Satsa på riktig kompetensförsörjning till vård- och omsorgsverksamheter. Det måste löna sig att arbeta, öka drivkrafter till arbete. Satsa på tidigare lärlings-projekt med lägre subventionsgrad och bättre resultat.

Ohlsson avslutar med att subtilt baktala den tidigare alliansregeringen. Det förvånar ingen. Han kanske borde byta betäckning på sitt lokala parti till ”Cocialdemokraterna”? Det vore tydligare för alla inblandade, särskilt för väljarna i Sandvikens kommun. Den ena delen av Centerpartiet lägger ut bilder på Twitter med texten ”Fuck Facken” medan andra delar påstås tillhöra Åsa-Nisse Marxister. Ingen del av partiet torde tilltala borgerligt lagda ansvarsfulla väljare som vill se en frihetlig ansvarsfull borgerlig politik med jobb och företagsamhet i centrum som skapar resurser till välfärd på riktigt.

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborgs län