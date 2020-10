Debatt: S-C-V-MP-majoriteten avvecklar den goda och nära vården i länet

Hofors hälsocentral har haft upp- och nedgångar under många år och behöver utvecklas för att människor skall få tillgång till god och nära vård. Att inte ha allmänläkare på plats alla dagar i veckan och dessutom korta ner öppettiderna är att avveckla hälsocentralerna, vi Moderater och Kristdemokrater vill istället utveckla dem.

Vi utgår från patienternas behov och anser att man bör leva upp till innebörden i god och nära vård. Förslaget om att patienterna skall anpassa sina besvär efter tillgång på läkare och öppettider är inte att leva upp till medborgarnas behov. Vi tror inte att någon av dem som lade sin röst på S, C, V eller MP anser att det finns någon form av rimlighet i att nedmontera sjukvården.

Vi moderater och krisdemokrater kommer att kämpa med näbbar och klor i politiska nämnder och medier för att stoppa det liggande förslaget. Vård nära patienten är inte bara till fördel för den enskilda människan, det är även till fördel för våra centrala sjukhus som avlastas från besök som hälsocentralerna kan hantera. Det kortar ner behandlings- och sjukskrivningstider och är ekonomiskt fördelaktigt. Att stänga ner eller minska tillgängligheten på hälsocentralerna flyttar bara behovet av vård till centrala sjukhus och leder till ökade kostnader.

Vi ser också att läkare och ansvariga inom vården via artiklar i media ger sina synpunkter på de liggande förslagen och uttrycker sin oro för hur detta kommer att påverka patienterna negativt. Att Region Gävleborg har en katastrofal ekonomi får inte belasta sjukvården med neddragningar. Den uppenbara orsaken är att man länge skött ekonomin under all kritik och försatt sig i en ohållbar ekonomisk situation där man kastar bort hundratals miljoner på allt från dyra konsulter till vindkraftverk i Småland. Dessutom väljer man bort alternativa intäkter så som reklam på våra bussar av helt vänsterideologiska skäl.

Det är inte rimligt att driva Region Gävleborg till att bli en region som inte dagligen har allmänläkare på plats under hälsocentralernas normala öppettider. Den digitala vården som man förespråkar är ett slag i ansiktet på våra äldre som många saknar kunskapen och utrustningen för att tillgodogöra sig vård på internet.

Hofors kommun har en ökad äldre befolkning som förslaget helt bortser från. Att endast garantera digital kontakt eller telefonkontakt med läkare på hälsocentralerna riskerar att driva fler patienter till akutsjukvården. Det är dags att lägga förslagen i Hälsovalshandboken i papperskorgen!

Ziita Eriksson (M), oppositionsråd Hofors

Alf Persson (M), regionfullmäktigeledamot

Annika Sjögren (KD), gruppledare Hofors