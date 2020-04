Debatt: Sällan har en utredning kommit så olägligt

Farsoter har decimerat världens befolkning i omgångar genom hela vår existens. Mot naturens krafter står vi tämligen hjälplösa, även när de är små. Vi befinner oss mitt i en sådan kris som alla smittskyddsexperter varnat för. Det är som det är.

Det vi som människor kan göra för att stå emot det som hotar förgöra oss, är att bygga ett resilient samhälle, det vill säga ett samhälle som har en stadig grund och som snabbt har förmågan att kraftsamla och resa sig igen efter ett bakslag. Mycket i Sverige är byggt på det sättet. Dessvärre har en hel del av det också urholkats med de senaste årens privatiseringar och organisationer som saknar marginaler. Vi har skapat oss ett samhälle som fungerar bra när påfrestningarna inte är så stora, helt enkelt.

Sedan kommer en kris av det här slaget, och plötsligt blir slimmade organisationer, bristen på centrallager och inhemsk försörjning smärtsamt uppenbara. Och som oftast i kris, så visar det sig att de samhällsfunktioner vi vanligtvis behandlar styvmoderligt, också är dem vi behöver som mest.

Det är ingen idé att försöka skylla på någon för det som inte fungerar, men vi kan välja att ta lärdom av det uppenbara.

Jag är glad för att bo i Sandviken just nu. Sandviken är i grunden en trygg kommun, med stor kontroll över sina verksamheter och personal som ställer om efter rådande förutsättningar på ett föredömligt sätt. Kanske är vi lite tråkiga. Det är inte mycket som görs "på lösa boliner" i Sandvikens kommun. Socialdemokrater med rödare färg än på de flesta håll i landet, har suttit på huvuddelen av makten sedan urminnes tider.

Som grön vill jag ofta se större satsningar för en hållbar omställning, men Miljöpartiet är inte ett oppositionsparti för själva maktens skull. Vår grund är också social rättvisa och solidaritet, även om vår också innefattar solidaritet med jorden som helhet och kommande generationers förutsättningar.

Men även för ett stort parti spelar det roll vilka man väljer att samarbeta med. Mitt i den viruskris vi just nu befinner oss i, väljer majoriteten, som nu består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, att gå vidare med ett blått förslag att utreda förutsättningarna för LOV i Sandvikens kommun. Just nu, när det är så tydligt att det som fallerar först i ett krisläge, är det som offentligheten inte har full kontroll över. Nu när de allra största kritikerna mot statlig kontroll, vänder sig mot offentlig förvaltning och kräver att den ska svara upp till behoven. Just nu, väljer man att utreda möjligheten till att privatisera kommunens samhällsbärande funktioner. En utredning av det slaget har sällan kommit mera olägligt.

600 000 kronor kommer utredningen att kosta. 600 000 är inte en enorm summa i en kommun av vår storlek. Men vår ekonomi var ansträngd redan innan Coronakrisen och det är 600.000 kr vi hade kunnat lägga på något annat. Kanske på det miljöstrategiska program som majoriteten inte anser vi har råd att lägga resurser på? Kanske på beredskapslager eller andra åtgärder som ökar vår motståndskraft mot yttre påfrestningar?

Kriser kommer. Människans bästa förmåga för att klara dem är samarbete och samordning. För det behöver vi mera gemensamma resurser, inte mindre.

Rejn Karlgren, Miljöpartiet de gröna i Sandvikens kommun