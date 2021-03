Debatt: Sandvikens kommun – ta chansen att verka för en bättre miljö

Kommunen har nu ett gyllene tillfälle att återställa några av vattenkraften rubbade vattendragekosystem och verka för den idag starkt hotade biologiska mångfalden och det dessutom utan några kostnader.

Sverige ska under åren 2022–2037 ompröva all vattenkraft för att den ska få ”moderna miljövillkor”. Detta görs för att Sverige ska leva upp till EU-rättsliga krav enligt Vattendirektivet, Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Vattenkraften i Sverige är i de flesta fall nämligen helt utan miljöanpassningar. Det innebär att ekosystemen där vattenkraften idag finns är helt förstörda jämfört med hur det skulle sett ut om dessa dammar inte funnits på platsen. Fisk kan inte vandra, naturliga sediment- och näringstransporter fungerar inte som de ska. Således behövs miljöanpassningen verkligen för att vi ska kunna gå in i en hållbar framtid.

Samtidigt består vattenkraften inte av homogena verksamheter. Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk och cirka 250 av dem står för mer än 95 procent av elproduktionen och den alltmer viktiga elnätsregleringen. Resterande är småskaliga vattenkraftverk som inte bidrar på något avgörande sätt till vare sig produktion eller effekt.

Den lilla produktionen gör också att ekonomin i dessa är svår att få ihop. Vi vet att de flesta av de småskaliga kraftverken går med förlust, och med en framtid med ännu mer skiftande elpriser kan det vara svårt att motivera att behålla dem.

En avveckling skulle innebära en enorm vinst för miljön i våra vattendrag och för människors friluftsliv. Undersökningar visar att människor mår bra av att veta att deras närmiljö är fungerande och att naturen mår bra.

Sandvikens kommun äger ett tiotal småskaliga kraftverk, och dessa kan nu åtgärdas genom den fond som de stora kraftbolagen skapat. Om Sandvikens kommun väljer att avveckla de förmodligen olönsamma kraftverken får de drygt 74 miljoner kronor av fonden i produktionsersättning (minst).

Kostnaden för avvecklingen finansieras med minst 85 procent och det finns idéer för hur resterande del kan finansieras. Det enda problemet är att finansieringen av denna avveckling måste ske i samband med den domstolsprövning som ligger först år 2033. Om Sandvikens kommun kommer överens med Hofors och Gävle kommuner kan dock prövningen tidigareläggas.

Då kan Sandvikens kommun bli av med ett ekonomiskt dilemma med kostsamma småskaliga vattenkraftverk samtidigt som miljön får en ordentlig skjuts. Därmed skapas också förutsättningar för en mer livskraftig besöksnäring kopplad till fria vattendrag, paddling och sportfiske. Samtidigt som kommunen kammar hem minst 74 miljoner kronor som en engångsersättning för all framtida produktion. Vår fråga till Sandvikens kommunpolitiker är därför, vad väntar ni på?

Jenny Olsson, ordförande Naturskyddsföreningen Gävleborg

Tommy Stenergard, Naturskyddsföreningen Gävle-Dalas vattengrupp

Karin Sundqvist, Naturskyddsföreningen Sandviken

Barbro Risberg, Naturskyddsföreningen Hofors-Torsåker

Per Lindberg, Nedre Gavleåns fvo

Stefan Hedin, Storsjöns fvo