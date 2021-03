Debatt: Sorgligt att populismen är viktigare för Moderaterna än den faktiska makten

William Elofsson är andre vice ordförande i kommunstyrelsen, där sitter också ledande moderater som Pekka Seitola, Niclas Bornegrim, Margareta Larsson med flera. Moderaterna har också platser i kommunstyrelsens utskott, är ett av de största partierna i kommunfullmäktige och har flera arvoderade representanter i alla kommunens nämnder och bolag.

Sedan pandemin slog till för drygt ett år sedan har alla förtroendevalda fått löpande information om hur coronavirusets framfart påverkar kommunens verksamheter och hela samhället. Via särskilda veckovisa rapporter från kommundirektören, via personal- och sjukstatistik, via rapporter om verksamheterna i nämnderna och på en rad olika sätt har alla förtroendevalda getts insyn, möjligheter att ställa frågor, komma med inspel och goda idéer. Allt för att Gävle, våra medborgare och anställda, företag och hela vårt gemensamma samhälle ska komma så bra ur den här pandemin som bara möjligt.

Istället för att ställa sig bakom den internbudget där bland annat 50 miljoner kronor avsätts för just hantering av olika corona-relaterade beslut, eller aktivt bidra till bättre beslutsunderlag i de sammanhang där Moderaterna finns representerade, väljer Moderaterna allt oftare att ställa sig på sidan av. Istället lägger Moderaterna egna antingen olagliga eller ofinansierade förslag – som att kommunen ska ordna hemkörning av vin och sprit eller ovetenskapliga dyra snabbtester för all personal.

Nu senast ondgör sig det heltidsarvoderade kommunalrådet William Elofsson på sin Facebook om hur enkelt det är att lösa Covid-19-krisen, men att Majoriteten i Gävle inte förstår det. Nej William, vi förstår faktiskt inte hur enkelt det är. Om du har receptet så tror vi inte att några blir gladare än Gävleborna om du kan berätta för världen hur vi löser den här pandemin. Du har tillgång till en rad forum där du kan agera, reagera och framförallt - vara den vuxne i rummet och tillsammans med oss diskutera fram lösningar för Gävle.

Fakta i diskussionen om hur det går med exempelvis vaccineringen i vår kommun är:

• Det är Region Gävleborg som ansvarar för vaccineringen.

• Vår region är den fjärde “snabbaste” i landet hittills att vaccinera sin befolkning.

• Det är tillgången i landet på vaccin som styr takten, inte personal för att vaccinera.

• Det är åldern på befolkningen i kommunerna som avgör hur stor andel av befolkningen som vaccinerats - många äldre i kommunen - fler vaccinerade. Många yngre - som i Gävle - färre vaccinerade - än så länge.

• Kommunerna och Region Gävleborg har en ständig dialog och planering om hur vaccineringen av personal och kunder/boende på våra boenden genomförs.

• Professionens bedömning är att de snabbtester som idag finns tillgängliga är för opålitliga. Därför inför vi inte snabbtester för personal, utan personal med symptom ska stanna hemma, göra de tillförlitliga testerna via de ordinarie systemen och vi ska fokusera våra resurser på att förhindra smitta och öka kvalitén för våra äldre.

I den värsta pandemin och ekonomiska krisen som världen skådat på decennier kan inte partipolitiska poäng vara viktigare än människoliv. Det är dags att även Moderaterna i Gävle växer upp.

Åsa Wiklund Lång, kommunstyrelsens ordförande (S)

Helene Åkerlind, vice ordförande i kommunstyrelsen (L)

Jörgen Edsvik, kommunalråd (S)

Erik Holmestig, kommunalråd (C)

Therese Metz, kommunalråd (MP)