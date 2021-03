Debatt + Svar direkt: Kungsbergets skidanläggning är en klimatbluff

"Hållbarhet är en naturlig del av oss, vårt företag och vår affärsidé". Så låter det från Kungsberget, vars hela verksamhet bygger på att klimatet fortsätter ge oss kalla vintrar. Och exakt det borde skidorten i mellersta Sverige, endast två timmar från Stockholm, jobba stenhårt för. Tyvärr är Kungsberget ytterligare ett praktexempel på företag som använder sig av greenwashing, trots att forskningen solklart visar att vår jord drastiskt blir varmare och varmare.

Anläggningens existens är beroende av konstsnö som produceras med stora koldioxidutsläpp, enorm vattenanvändning och hög energiförbrukning. Vattenmängder motsvarande skrämmande högt antal simbassänger pumpas ut i backen så fort det blir minusgrader, som om vi hade oändligt med grundvatten. Detta innebär att säsongen är minst dubbelt så lång som det finns naturlig snö till, och mer kommer det att bli när växthuseffekten gör vintrarna ännu kortare.

Kungsberget triumferar med att alla deras dieseldrivna pistmaskiner säsongen 19/20 gick över till att istället drivas på HVO-diesel. En satsning med ekonomisk vinst som samtidigt sparar på koldioxid. Men Kungsbergets stora dilemma är att de använder sig av ekonomiska satsningar, kallar dem för stora hållbarhets satsningar och lyfter fram dem under rubriken "Vårt ansvar för miljön”. Att ta ansvar är inte att göra ekonomiska satsningar och påstå att de är av andra skäl, det är att fara med osanning. På samma sätt gör de när de lyfter fram deras ski in-ski out-boenden som en del av deras hållbarhetsarbete eftersom gästerna "inte använder bilen under semestern”, samtidigt som det enda smidiga sättet för gästerna att ta sig till anläggningen är just bilen.

Vidare påstår de att hållbarhet är en naturlig del av deras affärsidé, men det närmaste som går att komma klimat och hållbarhet i deras affärsidé är endast att ordet miljö nämns. Men i sammanhanget av att erbjuda en "trygg miljö för barnfamiljer”.

Sist men inte minst bedriver Kungsberget även deras hållbarhetsarbete genom "Björnbusarnas insamlingsstiftelse” som citerat "verkar för att genom ekonomiska medel stötta hållbarhetsinitiativ i skidorterna Branäs, Kungsberget, Vallåsen och Ulricehamn Skicenter”. Detta betyder att skidortens insamling stöttar deras egna verksamhet och den fundersamma kan undra om detta ens får kallas för en insamlingsstiftelse. Ingen mer information om denna insamling finns, hur pengarna samlas in och faktiskt satsas för att göra skillnad.

Låt oss klargöra att hållbarhetsarbetet i alla skidanläggningar i hela Sverige mer eller mindre liknar Kungsbergets. Trots att så många av oss älskar att få ta del av den fantastiska vintern i Sveriges fjällvärld så sker närmast intill ingen granskning av alla de svenska skidanläggningar. Vi ber därför Sveriges journalister att vakna.

Men oavsett om Kungsberget är ensamma om det eller inte, är det svårt att släppa tanken på att de investerar miljoner på nya bostäder, liftar och barnområden när ingen vet hur länge mellersta Sveriges vintrar ens kommer innebära minusgrader. Varför de gräver sin egen grav är frågan som är kvar obesvarad.

2021 har precis börjat och det är nu upp till er Kungsberget att ställa saker tillrätta, för er och alla andras framtid. Ni har möjligheten att faktiskt visa att ni bryr er om att inte påskynda klimatkrisen utan att istället vara ledande inom hållbarhet i hela er bransch.

Ottilia Forsberg

Peter Oijens

samt resterande i Extinction Rebellion Gästrikland

SVAR DIREKT:

För drygt ett år sedan fick svenska skidbranschen svidande kritik av en miljöorganisation för branschens ”tystnad” i klimatfrågor. Ett antal utländska anläggningar radades upp som förebilder i arbetet. Vi tittade nyfiket på dessa anläggningars klimatarbete och insåg att vi i de allra flesta fall kommit längre än de nämnda utländska förebildsanläggningarna.

För oss har det varit självklart att ligga långt fram i hållbarhetsarbetet, så självklart att vi ofta missar att informera om det.

Sedan en tid tillbaka redovisar vi därför de satsningar vi gör, och vi delar inte er uppfattning om att det är greenwashing.

Snö produceras med vatten, luft och den energi som går åt till att pumpa upp vattnet i backarna. Sedan tio år betalar vi extra för att få el från förnyelsebara källor. Vattnet lånar vi från närliggande vattendrag, reglerade av vattendomar och kontrollerade av länsstyrelsen. På våren när snön smälter rinner vattnet tillbaka. Inget vatten förbrukas i processen och processen ger inte upphov till några koldioxidutsläpp.

HVO-diesel är dyrare än vanlig diesel. Vi räknar med att våra bränslekostnader stiger med cirka 20 procent på grund av bytet, så någon ”ekonomisk vinst” ser vi inte i bytet.

Det stämmer att bil är det enda smidiga sättet att ta sig till anläggningen i år när vi på grund av pandemin stängt ned våra busslinjer från Stockholm och Uppsala. Men väl på plats så behöver du inte använda bilen, vilket är fallet på många andra anläggningar. Därför tar vi upp det som en klimatfördel med våra anläggningar. Vi utökar ständigt våra laddplatser för att uppmuntra till andra bränslen än de fossila.

Björnbusarnas insamlingsstiftelse är en av få saker som vi faktiskt fick inspiration till från ovan nämnda utländska anläggningar. På vår systeranläggning Branäs samlar vi varje år in ungefär 150 000 kronor till den lokala ungdomsidrotten.

Vi har lockats av tanken att även stötta lokala projekt med natur- och klimatfokus och därför startade vi stiftelsen. På grund av pandemin har verksamheten inte kommit igång ännu men vi avser att ha transparens både i insamlingen och i arbetet.

Klimatfrågan är viktig för oss då den är direkt kopplad till vår verksamhet och vi delar debattörernas oro i frågan om planetens framtid. Vi välkomnar en seriös granskning av vårt miljöarbete och vi ser gärna en genomlysning av vår bransch som ofta omgärdas av felaktiga uppfattningar och övertygelser.

Andreas Wendby, hållbarhetsansvarig, Branäsgruppen