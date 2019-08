Debatt: Synskadade i Gävleborg är fortfarande satt på undantag

I dagarna uppmärksammas de synskadades rättmätiga krav på tillgång till Daisyspelare i Gävleborg genom en kampanj.

I snart 20 år har Synskadade i Gävleborg förgäves försökt förmå Region Gävleborg, att i likhet med alla övriga regioner i Sverige, förskriva Daisyspelare som ett tekniskt hjälpmedel. Nu vänder sig de synskadade till allmänheten, för att sätta ytterligare press på regionens politiker.

Trots tidvis intensiv debatt har företrädare för Regionen (S, V, MP och C) hävdat att stora delar av övriga Sverige intagit samma åsikt i frågan som Region Gävleborg, det vill säga att inte förskriva daisyspelare som hjälpmedel. Regionen har visserligen köpt in Daisyspelare för utlåning via länets kommunbibliotek, men att låna en spelare i några veckor är inte alls detsamma som att få den som hjälpmedel.

"Det handlar om något så grundläggande som rätten att ta del av tidningar, böcker och samhällsinformation", säger Sören Norman, aktiv SRF-medlem sedan mer än 50 år.

Tänk att vissa saker skall behöva ta så lång tid!

Bedrövlig hantering av synskadades rättmätiga krav, säger vi kristdemokrater i Gävleborg

Jennie Forsblom (KD), regionråd i opposition

Ingemar Kalén (KD), regionpolitiker