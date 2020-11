Debatt: Tondövt förslag om kommunala arbetsförmedlingar

Kommunerna står med stora problem med växande kostnader för arbetslöshet. Nu vill regeringen kommunalisera Arbetsförmedlingen i en naiv tro att det skulle lösa problemet. Det vore ett historiskt misstag. Risken är att vi får än mer ”Extratjänster” och pysselsättningsåtgärder på köpet.

Förra veckan gick remisstiden ut för en statlig utredning som öppnar för att kommuner ska konkurrera med privata upphandlade rekryteringsföretag inom svensk arbetsförmedling. Förslaget bygger på en illa underbyggd farhåga att privata aktörer inte kan ge stöd och hjälp till arbetslösa över hela landet, trots att ingen har visat belägg för att så skulle vara fallet. Under hösten har vi fått se med all önskvärd tydlighet hur illa lämpade kommuner är att agera som just arbetsförmedlingar. Så fort tillfälle ges ska kostnader för socialbidragen (försörjningsstöd) skickas över på staten. Det har vi fått se i Sandviken, Ockelbo och sedan tidigare i Gävle. Arbetslösa skickas in i meningslösa Extratjänster som staten subventionerar till 100 procent, 6 procent får riktigt jobb och vips räknas arbetslösa som ”sysselsatta”.

Det är klart att sådana lösningar kortsiktigt förbättrar kommunens balansräkningar, men långsiktigt löser det ingenting. Extra allvarligt är att privata aktörer riskerar att konkurreras ut i såväl befintliga AF-upphandlingar, som inför den stundande reformen av hela Arbetsförmedlingen. Kommuner kan inte gå i konkurs, de kan skicka arbetslösa till sido-verksamheter och få dubbelbetalning utan större ansträngning och de har inte samma drivkrafter att rikta arbetssökande till jobbmöjligheter i näringslivet, trots att efterfrågan finns i exempelvis skogs- och jordbruksnäringarna. Även om lokala politiker i desperation över att staten levererar så dåligt och vill ta över förmedlingstjänster så kan det inte vara lösningen utan lösningen är tvärtom att säkerställa att rätt förutsättningar ges till privata aktörer.

Vad vi behöver är en resultatinriktad arbetsförmedling som kostar mindre, levererar bättre och där vi har ordning och reda på torpet. Privata aktörer – om de mäts och värderas på rätt sätt – ska få betalt efter resultat. Arbetslösa ska få individuellt skräddarsydda insatser som påskyndar matchning. Nu vill regeringen och JÖK-partierna göra precis tvärtom. På sikt kan förslaget leda till en gradvis kommunalisering av den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Det vore djupt skadligt för rörligheten på svensk arbetsmarknad. Vad säger till exempel LO i Gävleborgs län om att staten skulle avsäga sig ansvaret för de arbetslösa och ge carte blanche till kommunerna att leva loppan på skattebetalarnas surt förvärvade pengar och fösa runt folk i meningslösa åtgärder?

Sverige behöver en riktig arbetsförmedling som prioriterar riktiga jobb i riktiga företag, inte en kommunal bidragsförmedling som skickar arbetslösa i rundgång i passiva åtgärder. Vi moderater kommer se till att stoppa förslaget om det mot förmodan når riksdagens kammare.

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborgs län