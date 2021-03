Debatt: Tre extra lediga dagar ska vikas åt de i frontlinjen

Gävle kommun beslutade på föregående kommunstyrelsemöte att alla medarbetare som arbetar minst 50 procent, varit anställd 1 november 2020 och haft en anställning om minst sex månader i oavbruten följd ska få tre lediga dagar som ska tas ut innan 31 december 2021.

Vi har full förståelse för att medarbetare har en hög arbetsbelastning och att de behöver vila. Men att det ska omfatta alla medarbetare i kommunen, oavsett om de haft en ökad, oförändrad eller minskad arbetsbelastning är orimligt. Ledigheten ska reserveras för de i frontlinjen. Att ta godtyckliga beslut för tiotals miljoner kronor när en oviss ekonomisk tid är att vänta är inte ansvarsfullt – varken för medarbetarna eller skattebetalarna.

Många av kommunens anställda förtjänar inte bara extra ledighet utan behöver det. Pandemin har pågått i över ett år och Gävle kommun ser just nu ett smittläge som förvärras. I det läget har den styrande koalitionen med S, MP, C och L beslutat att ge tre dagar extra ledighet till alla anställda i Gävle kommun – oavsett arbetsbörda under pandemin.

Moderaterna ställer sig positiva till att de medarbetare som haft ett extra tufft år får ytterligare möjlighet till återhämtning. Förslaget borde, som Moderaterna föreslog, begränsats till medarbetare som arbetat i frontlinjen i kampen mot pandemin.

Kostnaden för beslutet är 16 miljoner kronor för vikarier samtidigt som lönekostnaden för de 6 000 medarbetarna som ska vara lediga uppgår till närmare 14 miljoner kronor per dag. Totalkostnaden är cirka 58 miljoner kronor. Det är inte rimligt att Gävle kommun lägger nästan 60 miljoner skattekronor på ledighet.

Många av de som verkligen skulle behöva återhämtning och ledighet arbetar under pandemin i samhällsviktig verksamhet, något som gör ledighet svårare att ta ut och vikarier svårare att ta in. Ledigheten borde även kunnat tagits ut under nästa år.

Moderaterna vill se att de som behöver återhämtning får det. Den satsningen ska dock inte vara så generell att alla anställda får extra ledigt till en kostnad av nästan sextio miljoner kronor. Gävle kommun bör i de tider som råder hushålla med skattepengarna för att framåt säkerställa och höja kvaliteten inom främst äldreomsorgen.

Många kommuner i Sverige gör goda resultat under 2021, till största del med anledning av de statsbidrag som mottagits från staten under pandemin. När Sverige och Gävle går in en bredare vaccineringsperiod och börjar se slutet på pandemin är det av yttersta vikt att Gävle kommun förbereder sig för de ekonomiskt turbulenta åren som är att vänta – då är 58 miljoner i ledighet inte ansvarsfullt.

William Elofsson (M), kommunalråd i opposition

Jan Myleus (KD), kommunalråd i opposition

Margaretha Larsson (M), ledamot i kommunstyrelsen

Pekka Seitola (M), ersättare i kommunstyrelsen

Niclas Bornegrim (M), ersättare i kommunstyrelsen

Jan-Eric Andersson (KD), ersättare i kommunstyrelsen