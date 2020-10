Debatt: Utvisa inte de ensamkommande – gör om gymnasielagen

Rädda Barnen Norra Uppland ber de politiska partierna om att enskilt eller gemensamt stå upp för de ensamkommande ungdomarna. Ta ställning i media med krav på en ändring av gymnasielagen som skall leda till permanenta uppehållstillstånd. Påverka regeringen och era förtroendevalda i riksdagen. Flera kommuner har gemensamt gått ut med skrivelser.

Gymnasielagen från 2018 gjorde det möjligt för ensamkommande ungdomar att söka tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Lagen kritiserades starkt redan vid införandet, bristerna och frågetecknen är många. Kravet att under sex månader efter slutförd utbildning hitta en tillsvidare anställning är under normala förhållanden mycket svårt. I dagsläget under en pågående pandemi som förändrat samhället och stängt arbetsplatser är det i det närmaste omöjligt. Arbetslösheten har ökat och förväntas öka ytterligare.

Detta gör att ungdomarna riskerar utvisning! Ungdomarna har redan under lång tid utsatts för prövningar och svårigheter som i många fall orsakat psykisk ohälsa och i värsta fall suicid. Den tillfälliga begränsningslagen, bristande rättssäkerhet i asylprocessen, godtyckliga åldersuppskrivningar, rättsosäkra medicinska åldersbedömningar, den oklara gymnasielagen och oacceptabla väntetider har försvårat avsevärt för dem.

Som ett exempel var handläggningstiden för en ungdom 2 år från intervjutillfället till det första beslutet. Han uppfyllde alla krav för gymnasielagen, men då beslutet äntligen kom efter denna extremt långa handläggningstid hade han precis avslutat sin utbildning. Han fick således inte ens möjligheten enligt gymnasielagen. Han riskerar nu utvisning. Är detta rättssäkert?

Rädda Barnen Norra Uppland har kartlagt de ensamkommande ungdomarna i Tierps och Älvkarlebys kommuner för att se när de slutför sin utbildning. Ungdomarna erhåller kompetens inom el- och energi, industri, som CNC-operatörer och svetsare. Som undersköterskor, vårdbiträden och inom barn-och fritid.

Under 2020 slutför 6 ungdomar sin utbildning, 2021 slutför 13 ungdomar sin utbildning och under 2022 slutför 16 ungdomar sin utbildning. Kommunen, skolan och civilsamhället har satsat mycket på dessa ungdomar. Är det då försvarligt både ur en ekonomisk och humanistisk synvinkel att äventyra denna investering som ungdomarna utgör. Många utbildar sig inom bristyrken, men inte heller det faller inom gymnasielagens utrymme eftersom tex vård och hemtjänst använder timanställningar. De behövs i bristyrken, men utan fast anställning blir det omöjligt. Både samhället och ungdomarna blir stora förlorare.

Vid en utvisning kommer troligen många att försöka stanna kvar. De blir en del av det skuggsamhälle som råder i vårt land med papperslösa, bostadslösa, hungriga och sjuka som ett resultat av den inhumana flyktingpolitiken. För dem är risken överhängande att hamna i kriminalitet och prostitution för att överleva.

Av ungdomarna som kom 2015 har flera befunnit sig i asylprocessen under flera år. Det har varit en utdragen och orolig tid. Man har vid flera tillfällen dragit mattan undan fötterna på dem. Fem år är en lång tid för en så ung person. De har lärt sig svenska, studerat, jobbat extra, etablerat sig i samhället, idrottat och försvenskats. Det är hög tid att de äntligen får leva i trygghet utan att riskera utvisning.

Bevilja permanenta uppehållstillstånd för alla ensamkommande unga som sökte asyl innan den tillfälliga lagen trädde i kraft 20 juli 2016.

Påverka regeringen och era förtroendevalda riksdagsmän. Alla är förlorare i nuvarande situation. De som flyr från krig och förföljelse skall mötas av ett humant Sverige.

Styrelsen för Rädda Barnen Norra Uppland

Anette Granström, ordförande

Ulla Lahtinen

Ingrid Stolt

Ulf Johansson

Marie Öberg