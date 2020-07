Debatt: Vi är stolta över våra bönder – köp svensk mat!

Under våren har våra mataffärer under pandemin erfarit en storm av hamstrande svenskar på jakt efter toapapper, pasta och vetemjöl. Vetskapen om Sveriges minst sagt svaga självförsörjning av livsmedel gav oss en försmak på hur sårbara vi faktiskt är, den är nu nere under 50 procent.

Sverige är bara självförsörjande på morötter, socker och spannmål. På tio år har 20 procent av betesmarken i Sverige vuxit igen. Det betade haglandskapet är, näst efter den tropiska regnskogen, världens mest artrika biotop.

Jordbruket är centralt för bevarande av öppna landskap, men också för arbete och tillväxt på landsbygden. Med svenska bönders produkter får vi mat av högsta kvalitet, med minst antibiotikaanvändning inom EU och med de mest ambitiösa djurskyddsreglerna i världen.

Sverige ska vara stolta över att våra bönder håller landskapen öppna och bidrar till biologisk mångfald. Våra bönder bidrar till matproduktioner i Sverige, det är rent ut sagt livsviktigt i händelse av krig eller kris.

När många gårdar lägger ner sina verksamheter - tvingade av dålig lönsamhet, hot och trakasserier från aktivister eller andra orsaker – ersätts de med import av mat som producerats med metoder som är förbjudna i Sverige.

För att vända utvecklingen krävs ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft för de svenska bönderna, och ett slut på hot och trakasserier. Men det krävs också ett moraliskt stöd från det omgivande samhället och att kommuner och konsumenter köper livsmedel från svenska bönder.

Vi uppmanar därför, köp svenskt kött till grillen i sommar, och njut det med ett glas kall, svensk mjölk!

Ebba Busch, partiledare (KD)

Magnus Oscarsson, riksdagsledamot (KD) och jordbrukspolitisk talesperson

Jan Myléus, kommunalråd Gävle (KD)

Jeanette Forsén, kommunpolitiker Sandviken (KD)