Debatt: Vi jobbar för ett bättre företagsklimat i Gävleborg

Den 4 oktober är det företagens dag, då firar vi den fria företagsamheten och hyllar våra företagare. Nyckeln för att skapa ett attraktivare Gävleborg med ett stort utbud av allt ifrån restauranger, en stark turistnäring och en stark industri är ett gott företagsklimat. Det är i företagen innovation och framåtanda finns och återskapas. Entreprenörer tänker utanför boxen och löser problem ingen annan har upptäckt ännu. Denna driftighet är någonting vi behöver mer av i länet.

Företagaren är allt ifrån frisören till de som bygger våra industrier som alla tillsammans skapar arbetstillfällen och ett stort utbud av servicetjänster. De har alla tagit en risk genom att välja att driva sitt eget företag framför den trygghet en anställning ofta innebär. För detta ska de uppskattas mer än de beskattas. I Gävleborg har vi också turen att ha en mångfald av privata vårdföretag som tillsammans med Region Gävleborg förser patienterna med vård. Dessa ska vi värna och uppmuntra så att vården i Gävleborg är tillgänglig och håller hög kvalité.

Idag är företagsklimatet tyvärr under all kritik och har så varit under en lång tid. Det finns en tradition i regionen och i många av länets kommuner att komma med pekpinnar och krångliga regelverk vilket hämmar företagen. Så kan det inte fortsätta.

Gävleborg har egentligen fantastiska geografiska förutsättningar med sin närhet till både Norrland och Mälardalen, två stora järvvägsstråk, en av nordens största containerhamnar och Europavägen E4:an som går som en pulsåder längs kusten genom länet. Dessa förutsättningar tas inte tillvara på av de idag styrande partierna S, V, C och MP och attityden till företagsamhet kan många gånger anses vara problematisk. Man försvårar för privata vårdaktörer att etablera sig och ser hellre att regionen agerar bussåkeri än att låta de privata åkerierna sköta den verksamheten.

Vi moderater tror istället att företagen berikar Gävleborg och vill ge dem bättre förutsättningar. Bland annat vill vi inrätta ett centralt företagarråd där olika kompetenser kan samlas och man ges vägledning i hur man startar och driver företag. Vidare vill vi också dela upp stora upphandlingar så att fler lokala aktörer kan vara med och lägga anbud.

Det behövs ett nytt ledarskap i Gävleborg som förstår att det är i företagen jobb skapas och som möjliggör för företag istället för att omöjliggöra.

Patrik Stenvard (M), regionråd i opposition

Alexander Hägg (M), regionråd i opposition