Beckman (M): Regeringens siestapolitik riskerar att lamslå Sverige

Sverige kan vara på väg mot sämre tider och allt fler signaler pekar på en inbromsning. I ett för landet känsligt läge där reformer behövs för att stärka arbetslinjen prioriterar femklövern istället en form av siestapolitik: friår och familjevecka. Det är obegripligt!

Prognosmakarna är ense om att svensk ekonomi och tillväxt tappar fart närmaste åren. Efter att S/MP-regeringen åkt räkmacka rakt igenom superkonjunkturen kommer nu regeringsdugligheten prövas på allvar. En moderatledd regering hade prioriterat att stärka arbetslinjen, sänka trösklarna in i arbete och styra upp den havererade Arbetsförmedlingen. Det finns förvisso inslag i femklöverns servettskiss som går i linje med våra tankar. Men ju mer man granskar viljeinriktningen desto mer framstår det som tydligt att regeringen kommer satsa allt krut på ett slags ”siestapolitik”. Kommer ni ihåg friåret? Regeringen Persson sjösatte programmet under galgen i en bisarr gisslansituation under tidigt 2000-tal där MP forcerade igenom eländet. Fullt vuxna människor fick ersättning på heltid för att pyssla med ”rekreation” och mer eller mindre tveksamma hobby-utbildningar. Redan efter något år kunde Institutet för arbetsmarknadspolitik utvärdering (IFAU) konstatera att friåret sänkte en individs framtida inkomst, hade ingen effekt på sjukfrånvaron och tidigarelade exit-åldern vid pension. Åtgärden var i princip meningslös för alla inblandade parter. Ledighetsexperimentet var långt ifrån gratis. Under 2006 kostade åtgärden hela 1,8 miljarder: skattepengar som kastades rätt ner i sjön innan dåvarande alliansregeringen fick stopp för fiaskot med omedelbart varsel. Nu är det dags igen. Friåret har bytt namn till ”utvecklingsledighet” och ingår alltså i regeringen Löfvéns och regeringsunderlaget L C MP S mest prioriterade reformer under kommande år. Till det kommer löftet om ”familjevecka” som är tänkt att avlasta hårt arbetande föräldrar till småbarn. Det kan tyckas som en sympatisk reform. Men problemet är att den samhällsekonomiska kostnaden uppgår till 50 miljarder kronor per år enligt Nordeas chefsekonom. När man inte trodde att det kunde bli värre än subventionerade elcyklar för hipsters på Södermalm slår alltså regeringen till med friår och familjeveckor. Det är en obegriplig prioritering i ett läge där vi behöver prioritera fler arbetade timmar för att stärka välfärden. Europa har precis kommit ut ur en kris där sydeuropeiska krisländer fått styras upp av trojkan för att lämna siesta-politiken bakom sig. Det borde även vår regering ta lärdom av när de prioriterar flumår och bidragspolitik istället för en politik för landsbygden, fler poliser, ett starkare försvar och mer resurser till utbildningssystemet.

Sverige behöver en regering som prioriterar arbetslinjen och en moderat ekonomisk politik. Endast så kan vi stärka vår ekonomi och begränsa skadorna av en annalkande lågkonjunktur.

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborg