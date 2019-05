Debatt: Elofsson och Myléus saknar ansvarstagande när det gäller företagslivet i Gävle

Replik till William Elofsson och Jan Myléus: "Företagsklimatet i Gävle blir sämre och majoriteten sänker ambitionsnivån"

Gävle kommuns placering på Svenskt Näringslivs ranking är alldeles för allvarlig för att använda som slagträ i debatten och göra politiska poänger på. Företagen är oerhört viktiga för Gävle och vi behöver samsyn och en gedigen plan på hur vi tillsammans ska samla oss för att förbättra vårt företagsklimat, inte mer oenighet. Jag är säker på att företagen är trötta på politiskt käbbel och vill se gemensamt ansvarstagande och verkstad!

Majoritetens ambition med ett nytt arbetssätt, där vi samlar de viktiga näringslivsfrågorna under kommunstyrelsen och i ett eget näringslivsutskott, är att skapa insyn och delaktighet för både majoritetspartierna och oppositionen. Om vi bara vill kan vi skapa samsyn och kraft för det viktiga arbetet vi har framför oss. Men när jag läser oppositionens debattartikel ser jag inga ambitioner från deras sida.

Mest förundrad är jag över dessa två herrars helt avsaknad av ansvarstagande. Svenskt Näringslivs enkät är genomförd under årets allra första månader. Den referensram de svarande företagarna har är verksamheten under 2018. En verksamhet som vi tillsammans i Alliansen hade ansvar över. Det yttersta ansvaret för näringslivsfrågor hade Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden som under perioden 2016-2018 leddes av moderater. Ödmjukhet och ansvarstagande hade varit klädsamt. Alla partier bär ett ansvar för det resultat som Svenskt Näringsliv presenterade.

Jag skulle i denna artikel kunna rada upp många företagarfrågor som några av oss allianspartier internt kämpade för, men tyvärr inte fick något gehör för. Att idag välja att peka finger, leder inte till ett bättre företagsklimat. Det enda som för oss framåt är att vi alla politiker tar vårt ansvar och att vi nu tillsammans med vårt lokala näringsliv kavlar upp ärmarna och börjar jobba för att nå resultat.

Gävle kommun har alla förutsättningar att bli en av Sveriges bästa kommuner för företagare. Vi har under tio års tid varit bland de allra främsta i Sverige på Ung Företagsamhet. Det visar att om vi bara tillsammans bestämmer oss och skapar gynnsamma förutsättningar så är allt möjligt i en stad som Gävle.

Att den styrande majoriteten skulle sänka ambitionsnivån är helt befängt. Gävle kommun har så långt statistiken visar aldrig varit bättre än på plats 201. Jag hoppas att detta utspel bara var ett litet felsteg och att vi nu kan kliva upp ur sandlådan och börja det viktiga och hårda arbetet för nå målet att vara bland de 100 främsta kommunerna i Sverige.

Helene Åkerlind (L), kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsens näringslivsutskott