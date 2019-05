Debatt: Inkomstraset kan bli brant utan kollektivavtalad tjänstepension

I mars fick många av oss ett rött kuvert hem eller i sin digitala brevlåda. I kuvertet låg ett brev från Collectum till de privatanställda tjänstemän som har en kollektivavtalad tjänstepension. Dessvärre gäller detta inte alla. Har din arbetsplats inte kollektivavtal är det stor risk att din arbetsgivare inte sätter av pengar till din tjänstepension.

Pengar till den allmänna pensionen tjänar alla in till via skattsedeln, men i takt med att vi blir allt äldre räcker pengarna i den allmänna pensionen allt sämre. För att förbättra den situationen har arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna och facken, kommit överens om att sätta in pengar till de anställdas tjänstepension, kallad ITP. Detta sköts med fördel via kollektivavtalen och tjänstepension är onekligen kollektivavtalens tungviktare.

De flesta arbetsplatser i Gävleborg har kollektivavtal och de anställda får därmed pengar till sin tjänstepension. Men detta skiljer sig stort mellan olika branscher. Faktum är att i Gävleborg har exempelvis endast hälften av IT-företagen kollektivavtal. Det är förhållandevis högt för den branschen, motsvarande siffra i Stockholm är exempelvis 17 procent, men att ändå varannan arbetsgivare i en så stor bransch saknar kollektivavtal, och de anställda därmed riskerar att stå utan tjänstepension, är alarmerande siffror.

En privatanställd tjänsteman utan tjänstepension får räkna med att bara få 35 procent av sin slutlön i pension visar en beräkning från Collectum. Har man tjänstepension och jobbar heltid i 40 år kan pensionen bli mycket högre. Med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP kan samma tjänsteman få 66 procent av den tidigare inkomsten i pension. Inom den allmänna pensionen finns ett inkomsttak på 40 250 kronor i månaden. Därför blir tjänstepension ännu viktigare för en höginkomsttagare, menar Collectum vidare, och beskriver det som att ”inkomstraset kan bli brant för den som lämnar arbetslivet utan tjänstepension.”

Är du en av de som saknar tjänstepension bör du omgående gå till din arbetsgivare och be om att få kollektivavtal på din arbetsplats. Du är mer än välkommen att höra av dig till oss på Unionen så kan vi komma ut till er och berätta mer om hur ni kan gå till väga och vilka fördelar ett kollektivavtal ger, både för anställda och för arbetsgivaren.

Kollektivavtalad tjänstepension fungerar nämligen lite som ett stort köpcenter. Man köper in stora kvantiteter och pressar priserna, det finns inga mellanhänder som ska ha provision. Det blir alltså mer pension för pengarna eftersom avgifterna i snitt är halverade. Detta gynnar såväl arbetsgivare som arbetstagare.

För att återknyta till IT-branschen skulle exempelvis ett kollektivavtal, och den trygghet det ger i en bra tjänstepension, vara något man kan använda sig av för att locka till sig och behålla kompetent personal i dessa tider när det överallt skriks efter rätt kompetens.

Hör av er!

Unionen Gävleborg

Mia Aho Wahlberg, regionchef

Roland Forsberg, ordförande regionstyrelsen