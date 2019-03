DEBATT Nu måste utvisningarna stoppas

Hittills har 2 000 afghaner utvisats från Sverige. Många fler har fått avslag på sin asylansökan och riskerar att utvisas till ett farligt Afghanistan. Utvisningarna måste stoppas nu och det finns flera anledningar till det; För det första vet vi att Afghanistan inte är ett säkert land. Kriget har pågått i 40 år i landet. De senaste fyra åren har läget försämrats kraftigt. FN:s nya rapport av säkerhetsläget i Afghanistan visar ännu en gång att Afghanistan är ett extremt farligt land att bo i. Enligt rapporten har 3 804 civila dödats och 7 189 skadats under 2018. Landet klassas av stora organisationer till exempel Amnesty, Röda Korset och Rädda Barnen som världens näst farligaste land efter Syrien. Talibanerna och IS är aktiv i över 70 procent av landet enligt BBC. Hela 14 distrikt är under full kontroll av Talibanerna.

För det andra: Nästan alla som har kommit till Sverige är skötsamma. De kämpar för att göra rätt för sig. De går i skolan, kämpar med sina studier, tränar och vill vara en bra människa så att Sverige kan vara stolt över dem en dag. Vissa av dessa ungdomar pluggar första och andra året på gymnasiet efter en kort tid i Sverige. De är framtida vårdarbetare, lärare, mekaniker, byggare, socionomer och poliser som Sverige behöver. De har svenska vänner, svenska familjer och har blivit en viktig del av samhället. Det är en stor förlust för Sverige om dessa duktiga och starka individer inte får stanna.

För det tredje: Tusentals svenska medborgare vill att alla utvisningar till Afghanistan ska stoppas. Sverige är ett demokratiskt land och folkvalda politiker ska lyssna på folket. Tusentals människor som har blivit familjer, extra syskon, pappor och mammor åt dessa ungdomar kräver att deras familjemedlemmar ska få stanna och bo ett tryggt liv med de. Utvisningarna skadar hela familjen som öppnat sina hem åt dessa ungdomar.

Men man kan undra när Migrationsverket har gett avslag på ett asylärende då betyder det att personen inte har asylskäl och ska utvisas? Dagens tuffa asyllagar gör att även en med asylskäl kan få avslag. Små fel räcker. Så den sista anledning jag vill ta upp är att många som fått avslag på sina asylansökningar och riskerar utvisas har inte prövats rättssäkert. De kan ha fått en advokat som inte skötte sitt jobb som de borde ha gjort. De ungdomar som har haft bra advokat har fått positivt besked på sin asylansökan. Dålig advokathjälp leder till att andra utvisas. Därför ska utvisningarna stoppas.

Ali Zardadi

författare, studerande och aktiv i Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar

Sandra Söderqvist

aktiv i Krisgruppen flyktingungdomar i Gävle