Debatt/svar direkt: Mittmedias chefer jagar klick på pappersläsarnas bekostnad

Barbro Sollbe: Det kan inte vara lätt att vara kulturredaktör när cheferna kräver att man ska räkna klick

(Debattartikeln är en reaktion på att språkkrönikören Alexander Katourgi inte längre medarbetar i AB.)

Det kan inte vara lätt att vara kulturredaktör idag. Länge var de enväldiga. Ingen gav order åt dem. Chefredaktörerna hade kanske någon gång synpunkter på deras åsikter, val av ämnen eller val av medverkande skribenter men höll nog tyst för husfridens skull.

Lokaltidningarnas kulturredaktörer inte bara spred kultur. De skapade – medvetet eller inte – kulturdebatt. Dessa män (ja, det var nog bara karlar som fick så viktiga poster på redaktionerna) var själva inslag i den lokala kulturen. En inte oansenlig del av tidningens individualitet och själ präglades av kulturredaktören.

Snubben bestämmer hur mycket lågkostnads-TT-kultur som ska fylla kultursidorna. Och snubben räknar klick, på något elektroniskt sätt.

I dag, som jag uppfattar det, sitter någon Mittmedia-snubbe i en annan stad och håller i trådarna. Snubben behöver inte veta något om t ex Gävle eller Hofors eller Odysseus eller Jan Troell eller Hampton Court. Snubben bestämmer hur mycket lågkostnads-TT-kultur som ska fylla kultursidorna. Och snubben räknar klick, på något elektroniskt sätt. ”Nähä, inte tillräckligt många läsare har klickat på något så ovidkommande som språkvård! Man kan väl skriva som man snackar, va? Sånt lägger vi inte pengar på.”

Snubben bryr sig inte om de läsare som fortfarande håller sig med en dyr papperstidning; en årsprenumeration på Arbetarbladet på papper kostar i dag 3 594 kr och finansierar mycket av Mittmedias icke vinstgivande ansträngningar att föra över alltmer på nätet. En viss artikels pappersläsare kan inte räknas utan merarbete och stora kostnader, och förresten är de så gamla att man inte behöver bry sig om dem…

Jag har läst Alexander Katourgis krönikor med intresse och delar kulturredaktörens uppskattning av dem.

Barbro Sollbe

är journalist och lokalhistoriker. Har varit på två bröllop i Kina.

SVAR DIREKT: Nej inte är det lätt att vara kulturredaktör, men fritt är det definitivt

Hej Barbro. Tack för ditt brev.

Du har rätt. Det är fasen inte lätt att vara ensam redaktör på en kulturredaktion. Tur då att det är så kul.

Du beskriver en tid då kulturredaktörer spred kultur och skapade debatt, präglade tidningens själ.

Det låter fantastiskt. För jag tycker att du beskriver mitt uppdrag här och nu. Hur jag lyckas med detta uppdrag får förstås du och andra bedöma.

Jag gör inte samma kultursida som min företrädare, hon gjorde inte samma som sin. Det är som det ska. Jag får en hel del glada mejl från läsare som gillar min lite flyhänta stil. Men de glada och nöjda skriver sällan insändare.

Jo visst har jag chefer. Men jobbet som kulturredaktör är fortfarande det friaste jag varit i närheten av under mina 20 år som journalist.

Ja, jobbet har blivit mer uppstyrt med åren, eller ska vi kanske säga kvalitetssäkrat. Jag kan inte sitta med fötterna på bordet och whiskeyflaskan nära till hands i skrivbordshurtsen medan jag ber flickorna i arkivet att kila och hämta en kopp kaffe. Så ungefär ser min bild av gamla patriarkala redaktioner ut, en bild jag bland annat har fått av vittnesmål i boken Dokumentet. Den tiden är lyckligtvis över.

Jo visst har jag chefer. Men jobbet som kulturredaktör är fortfarande det friaste jag varit i närheten av under mina 20 år som journalist. Jag läser, skriver och köper in vad jag vill. Hittills under mitt knappa år på posten har varken kulturchef eller chefredaktör lagt sig i en enda gång, utom när jag har bett dem om goda råd. Jag är noll rädd att de skulle stoppa mig från att publicera något som jag finner relevant och intressant.

Att jag är ensam beror på att tidningens ekonomi blir ansträngd när 5-10 procent av prenumeranterna försvinner varje år, och globala it-jättar äter upp annonsintäkterna.

Ja, jag publicerar en hel del TT-material på kultursidorna. Jag menar att det finns ett värde för läsarna att få en nationell utblick. Att få nyheter om Svenska Akademin, Augustpriset, eller Nationalmuseums renovering. Det hade förstås varit mumma om lokala kulturjournalister kunde skriva även om riksnyheterna, med AB-perspektiv. Men jag utgör ensam hela kulturredaktionen, och har 14 sidor i veckan att fylla. 14 helsidor, varje vecka.

Att jag är ensam beror på att tidningens ekonomi blir ansträngd när 5-10 procent av prenumeranterna försvinner varje år, och globala it-jättar äter upp annonsintäkterna.

Utmaningarna för tidningsbranschen är välkända: i vår fragmentiserade tid är en papperstidning inte en självklarhet på var mans köksbord. Samtidigt är det billigt och effektivt att annonsera via Facebook och Google.

Instagram, Facebook, Youtube och Candy crush är gratis. Dessa är Arbetarbladets medtävlare om medborgarnas tid, vare sig vi vill eller ej.

Förr läste folk det som stod i tidningen – för att det stod i tidningen. Det kändes nog inte så relevant för alla läsare alla gånger. Det var kanske inte alltid så himla roliga artiklar. Men det stod ju i tidningen, alltså var det viktigt.

I dag är det roligare att lägga 1200 spänn per år på Netflix, än 4740 (sic) på Arbetarbladet. Det går att förstå. Instagram, Facebook, Youtube och Candy crush är gratis. Dessa är Arbetarbladets medtävlare om medborgarnas tid, vare sig vi vill eller ej.

Jag ser det som att varje klick är en människa av kött och blod som intresserar sig för det jag skriver, och som är beredd att prenumerera på Arbetarbladet.

Du oroar dig för de nutida redaktionernas klickjakt. Jag tänkte ungefär som du för några år sedan. Nu har jag tänkt om. För i denna nya världsordning finns två vägar att gå.

Den ena är att fortsätta exakt som vanligt, och se prenumerationsintäkterna smälta bort medan man hoppas att pensioneringen kommer före konkursen.

Den andra vägen är att se till att vi blir tillräckligt relevanta för att läsarna ska vara beredda att betala för vårt innehåll på webben och i mobilen. Att göra digital journalistik som intresserar många.

Vi mäter och följer upp alla våra publiceringar. Konkretare: vi har ett datorprogram som löpande ger oss en lista med alla artiklar, och ett antal siffror. Det ser faktiskt lite ut som datorskärmarna på Börsen.

Vi mäter framför allt två saker. Dels hur många av våra prenumeranter som har läst varje artikel. Det är en stor skillnad mot tidigare, när ett klick av en ickeprenumerant i Pajala var lika mycket värt som en mångårig AB-prenumerants klick i Hagaström.

Dels mäter vi hur många av dessa prenumeranter som har läst hela artikeln. Där har AB kultur väldigt höga siffror. Ett bra mått på journalistikens relevans, eller hur?

Du kallar det ”räkna klick”. Jag ser det som att varje klick är en människa av kött och blod som intresserar sig för det jag skriver, och som är beredd att prenumerera på Arbetarbladet.

Jag skulle exempelvis kunna tänka mig att det finns en hel del spännande personliga relationer på Folkteatern att gotta sig åt. Det är bara en gissning, som jag inte kommer att gå vidare med.

Ingen chef på Mittmedia kräver alltså enögd klickmaximering. Då hade vi kunnat hamna i kvällstidnings- eller skvallerträsket. Jag skulle exempelvis kunna tänka mig att det finns en hel del spännande personliga relationer på Folkteatern att gotta sig åt. Det är bara en gissning, som jag inte kommer att gå vidare med. För vi gör fortfarande seriös traditionell journalistik i detta digitala tidevarv; relevanta nyheter, recensioner och krönikor.

Om vi bara ser till att presentera dem på ett modernt sätt blir de lästa. Ta till exempel min artikel i höstas om hembygdsboken som du Barbro Sollbe så förtjänstfullt redaktörade.

Jag hade kunnat sätta den klassiskt papperstorra rubriken ”Ny hembygdsbok om Gästrikland”. Då skulle artikeln få kanske ett par dussin läsare.

Genom att sätta en mer lockande – men fortfarande helt sann – rubrik fick nu artikeln 312 läsare. Det är inte dåligt intresse för en hembygdsbok från den digitala publiken.

Jag satte rubriken ”Sexiga skogsrån och ond bråd död i fattigkvarteren på Öster – Gästriklands årsbok är en pärla”.

Ofta publicerar jag dessutom artiklar som jag anar kommer att läsas av få. Artiklar som jag tycker behöver skrivas i alla fall.

Mina chefer är alltså tydliga med att kulturartiklar ska bli lästa av många OCH vara relevanta.

Men det är som med nybörjarjoggarens prestationer: vi jämför huvudsakligen med oss själva, den egna utvecklingen. Det vill säga, min konstrecension som blir läst av kanske hundra prenumeranter är inte dålig bara för att min krimkollega Christoffer Urborns artikel om en otäck misshandel i Andersberg blir läst av i storleksordningen sjuttio gånger fler.

Ofta publicerar jag dessutom artiklar som jag anar kommer att läsas av få. Artiklar som jag tycker behöver skrivas i alla fall.

Min artikel om medborgardialogen i Gävle kommun förra veckan till exempel. Det var inte många själar som läste den. Men journalistik om demokratiska processer är en del av vårt grunduppdrag. Därför är jag glad att kunna skriva även sådant.

Detta, liksom mitt eget beslut att sluta köpa in Alexander Katourgis språkkrönikor, är den del av den frihet jag njuter som kulturredaktör på denna härliga tidning.

Fredrik Björkman

är kulturredaktör i en hamnstad där havet inte syns.