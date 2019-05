Debatt: Vi vill inte locka med verktyg för fortsatt missbruk

Vi moderater känner med de som blir drabbade av drogernas konsekvenser, de som har nära och kära som lider av ett narkotikamissbruk och lever i ovissheten om personen i fråga vaknar nästa dag eller om denne har tagit en överdos. Narkotika skördar många liv och påverkar ännu fler människor runt omkring negativt, här finns många tragiska livsöden att finna.

LÄS MER: Sprutbyte för narkomaner i Gävle – regionen redo starta kontroversiell mottagning

Nu ska lågtröskelmottagningar med sprututbytesverksamhet inrättas i Gävleborg. Det innebär alltså en plats dit personer som missbrukar narkotika via injektioner kan komma för att lämna in sina smutsiga sprutor och hämta ut nya, rena sprutor för att förhindra smittspridningen av HIV och andra smittor. Ser vi till andra liknande verksamheter ser vi dock att det är fler sprutor som lämnas ut än som kommer in. Alltså är ännu fler sprutor i omlopp.

LÄS MER – DEBATT: Märkligt att M:s representant motar ett så viktigt steg för missbrukare

LÄS MER – DEBATT: Vill Per-Ewert (C) legalisera droger generellt?

LÄS MER – DEBATT: C vill inte legalisera droger – det vill inget parti i Sverige

Vad blir nästa steg, att tillhanda hålla rum på sjukhuset där det erbjuds möjlighet att injicera droger och ska vi därefter legalisera missbruk, en utveckling vi kan se i andra länder.

Antalet döda per år till följd av överdos är tiodubbelt så många fler än som blir smittade av HIV. Det finns heller ingen entydig evidens på att sprututbytesverksamhet skulle ge önskade resultat. Hur många färre blir smittade efter införandet av sprutbyte? Hur många individer har man lyckats rädda ur missbruk med denna metod?

Det satsats nu fyra miljoner på att inrätta denna verksamhet i Gävleborg, två mottagningar med ytterst begränsad tillgänglighet. Vi moderater ser hellre att dessa pengar används till bättre åtgärder än att dela ut verktyg till ett aktivt missbruk. Vi delar önskan om att minska missbruket, stoppa flödet av narkotika och att denna grupp ska få den vård de har rätt till.

Beroendevården är en fråga för så väl kommun som region, det är dags att vi börjar samarbeta över kommun- och myndighetsgränserna. Viktigt är också att mottagningarna som nu ska inrättas inte lämpas över på kommunerna att hantera.

Tillsammans vill vi moderater i kommuner och region jobba för uppsökande verksamhet och förebyggande åtgärder som faktiskt förhindrar att människor fastnar i missbruk. Vi prioriterar andra åtgärder än att locka med verktyg för fortsatt missbruk.

Patrik Stenvard (M), regionråd Gävleborg

Camilla Strömberg (M), regionråd Gävleborg

EwaMarja Andersson (M), gruppledare socialnämnden Gävle

Ziita Eriksson (M), oppositionsråd Hofors

Jonas Holm (M), kommunalråd Hudiksvall

Mikael Jonsson (M), gruppledare Ovanåker