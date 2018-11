S om bandyplanen i Söderfors: "Arrogant hålla klubben och alla dessa engagerade medlemmar i okunskap"

Söderfors bandy har fostrat stjärnor som Patrik Nilsson och Erik Pettersson, men det är inte de stora stjärnorna som gör att bandyn är en grundpelare i Söderfors kulturarv. Det är alla unga som gamla som spelat bandy för skojs skull, hejat från läktaren eller njutit av susa fram under allmänhetens åkning.

Förra året inträffade något tråkigt, en del av det var att Söderfors Bandy stod utan A-lag men framförallt så fanns inte den stora verksamhet för barn och ungdomar som krävs för att kommunen skulle kunna dra igång anläggningen. Till på köpet var kompressorerna till kylanläggningen trasiga, och det skulle krävas en stor renovering för att kunna starta anläggningen.

Men Söderfors Bandy imponerade, de gick man ur huse, spolade egen is och drog igång sin verksamhet starkare än på många år. När Vi socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet startade budgetarbetet i våras var det självklart att satsa på att renovera anläggningen. Vid Radio Upplands stora debatt inför valet svarade Centerpartiets Sara Sjödal på frågan om konstfrusen is i Söderfors att “kommunen fått arenafeber”. På rak fråga under debatten sa Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Medborgerlig samling, Landsbygdspartiet samt Kristdemokraterna att om de får styra så kommer isen att vara igång. Centerpartiet och Liberalerna var tveksamma medan Moderaterna och Sverigedemokraterna sa nej.

Om kvintetten planerat att stoppa konstisen i Söderfors så borde de ha meddelat klubben det långt tidigare, i stället för att arrogant hålla klubben och alla dessa engagerade medlemmar i okunskap.

När nu “Kvintetten”, som C, M, L, Kd och Mp kallar sig, tillträtt så är deras första beslut att det inte blir någon konstfrusen is i år, trots att det fanns budgeterade medel. På lördag skulle Söderfors A-lag ha spelat sin första hemmamatch.

Om kvintetten planerat att stoppa konstisen i Söderfors så borde de ha meddelat klubben det långt tidigare, i stället för att arrogant hålla klubben och alla dessa engagerade medlemmar i okunskap. Argument att A-laget varit för få på sina träningar och att aggregatet har för stor miljöpåverkan är dåliga undanflykter.

Vi socialdemokrater har under många år arbetat strukturerat med att stärka folkhälsan bland annat genom stora investeringar i allt från boulebanor, utegym till multisportarenor på skolgårdarna. Det är inte elitsatsningar som ökar folkhälsan utan närheten till rolig rörelse som inte är krångligt. Isbanan i Söderfors ger både och, ett duktigt A-lag och Söderfors skridskoskola hade i våras 35 barn som lärde sig att åka skridskor. Dessutom har den allmänna åkningen varit välbesökt och ett bra tillfälle för generationer att mötas och röra sig tillsammans.

Satsa i kransorterna var vallöftet - vad kommer att hända härnäst? Först stoppar man satsningar i Söderfors, vad blir nästa? Kommer man stoppa även den så välbehövliga renoveringen av Vendelbadet i Örbyhus?

Viktoria Söderling (S)

Oppositionsråd

Linda Friberg (S)

vice ordförande Utskottet barn och ungdom