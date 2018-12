Så vill vi utveckla Gävle kommun de kommande fyra åren

Nyligen presenterade den nya politiska Majoriteten för Gävle kommun, vår gemensamma politiska plattform. 100 första insatser som vi tillsammans vill genomföra för att utveckla Gävle kommun de kommande fyra åren. Nu lägger vi också fram vår första gemensamma budget för att börja ta oss an Gävles utmaningar tillsammans.

Det är avgörande för både individen och samhället att alla elever klarar sin utbildning och når gymnasieexamen. Därför är den enskilt största budgetsatsningen en ökning av resurser till skolan med 30 miljoner kronor, mer än i kommunbudgeten som antogs i juni. Mer resurser ska styras till de skolor och de elever som behöver det mest. Personaltätheten, inte barngrupperna, ska öka i förskolan. Fler vuxna i förskola och skola ska anställas för att avlasta lärare i de arbetsuppgifter som inte kräver lärarlegitimation. Elevhälsoarbetet ska stärkas för att möta och förebygga barn- och ungas psykiska ohälsa.

Gävle ska även vara en företagsvänlig kommun av rang. Därför ska kommunen inleda ett arbete för att utveckla konceptet företagarservice för att kunna möta företag i mer komplexa ärenden. Vi stärker upp kommunens egna upphandlingsorganisation för att bli en bättre kravställare och stärka både kvalité och uppföljning. Vi prioriterar också resurser för att planlägga mer verksamhetsmark till företag och företagsetableringar.

Alla som kan jobba ska jobba. Vi ska därför ta oss an arbetslösheten och kompetensförsörjningen, till både kommunens egna verksamheter och efter näringslivets behov. Gävle kommun ska ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för att klara rekrytering inom bristyrken och vi tar steg för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Under 2019 satsar vi 2 miljoner kronor för att all förskolepersonal ska få betalda arbetskläder och 4 miljoner kronor för att ta bort behovet av egenfinansiering av friskvårdsbidraget. Under 2019 ska Gävle kommun ansöka om att bli medlem i världshälsoorganisationen WHO:s nätverk av Äldrevänliga städer. Det kommer bli startskottet för ett stort utvecklingsarbete för att alla äldre ska kunna leva ett oberoende och hälsosamt liv i Gävle. Välfärden i vår kommun ska hålla hög kvalitet och utgå ifrån individuella behov. Vi ska se till att såväl äldre personer och personer med funktionsvariationer får rätt stöd, god omvårdnad, känner trygghet och har stort inflytande över sitt liv. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och Gävle ska fortsätta vara Sverigeledande i omställningen till ett hållbart samhälle. Under 2019 ska det miljöstrategiska programmet uppdateras - vi har redan nu höjt ambitionen för att Gävle ska vara en klimatneutral plats senast år 2035. Det måste bli enklare att resa hållbart i hela kommunen, därför ökar vi investeringarna i gång- och cykelvägar och ser över hur kollektivtrafiken kan förbättras. Var du än bor i kommunen ska du känna dig trygg. Vi kommer under nästa år prioritera arbetet med trygghetsplaner för alla stads- och kommundelar med lokala och konkreta insatser efter behov. Alla i vår kommun ska känna tillit till varandra, till demokratin, till samhället och till Gävle kommun. Därför är bättre medborgardialog, dialog med företag, föreningsliv och civilsamhället viktigt för oss. Därför vill vi utveckla fler mötesplatser i våra stadsdelar och mer service i våra landsbygder. Centrumutvecklingen behöver också stärkas. Ett nytt kultur- och bildningscentrum med stadsbibliotek ska utgöra navet som mötesplats i centrum. Samtidigt investerar vi i ett allaktivitetshus i Hedesunda 2020, bevarar Hille bibliotek och tidigarelägger investering i Bergby centralskola inklusive ny idrottshall 2020. Vi vill också bygga fler bostäder i både stad och landsbygd. I Gävle kommun ska alla kunna känna framtidstro - i såväl staden som på landsbygden. Med förnyelse, politisk stabilitet, tydliga ambitioner och samarbetsvilja ser vi ser fram emot att utveckla hela Gävle tillsammans för och med alla som bor och verkar i Gävle kommun. Åsa Wiklund Lång (S) Tillträdande ordförande i kommunstyrelsen Jörgen Edsvik (S) Kommunalråd Helene Åkerlind (L) Kommunalråd Margaretha Wedin (C) Kommunalråd Therese Metz (MP) Kommunalråd