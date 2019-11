Den andra "Stompen" blev en virvlande folkfest

För fem år sedan gjorde Karl-Johan Ankarblom och Görgen Antonsson en dundrande succé med sin ”Symphonic Stomp” där folkmusik parades ihop med Gävle symfoniorkester. Nu var det dags för uppföljaren och i mixen hade man nu kastat in sångerskan Sofia Kunze, ett lyckodrag som lyfte konserten rejält.

Alla inblandade har ju rejäla meritlistor, Görgen Antonsson är riksspelmannen som många känner igen från Folkteatern och som framträtt både i kungliga sammanhang och på Nobelmiddagen, Karl-Johan Ankarblom är spelman som lyckas kombinera det med att dirigera symfoniorkestrar och arrangera musik åt en massa stora namn och Sofia Kunze är mest känd som sångerska i gruppen Navarra men också i en rad andra konstellationer.

Direkt då man klev in i konserthuset märktes det att detta var något speciellt. Knökfullt med folk och GUF, Gävleborgs Ungdoms Folkband, höjde stämningen med musik som svängde till rejält. Det bidrog kanske till att publiken var så entusiastisk redan då Karl-Johan Ankarblom klev in på scenen. Applåderna var sådana att många artister skulle vara glada om de fick dem efter ett framträdande.

Själva konserten, då? Ja, de som hört den första ”Symphonic Stomp” kände igen mycket av upplägget. Folkmusik som bärs fram av Görgen Antonssons fiol och där symfoniorkestern skapar extra tryck och bidrar med lite fler färger på paletten. De dunkande trummorna skapar en lite farlig, mörk stämning och musiken forsar ofta fram som en strömvirvel som drar med sig allt i sin väg. Men så fanns där Sofia Kunze som skapade en nödvändig kontrast och några av hennes nummer var bland kvällens höjdpunkter, särskilt då hon sjöng helt avskalat utan eller med bara lite uppbackning.

Hennes egen ”Det finaste är gömt” grep tag direkt och växte sedan ytterligare då musiken byggdes upp med trummor som kom in i marschtakt. Också hennes sång i ”Ack, högaste himmel” efter paus var en sådan där riktigt stark stund under konserten. Att hon också kan slå an en mer humoristisk ton visade hon i den svängiga ”Kärringen i trädet” där hon berättade att texten byggde på något som hänt hemma i Norge då hon var liten. En låt som hade kunnat bli en radioplåga på 50-talet eller så.

Görgen Antonsson imponerade naturligtvis rakt igenom med sitt kraftfulla spel och starka scennärvaro. Det kan bli lite bedövande i de mer intensiva, hetsiga numren med hela orkestern som drar på för fullt och slagverk och pukor som trycker på så kanske därför kändes de mer lugna styckena desto starkare. ”Ringar på vattnet” var väl med redan för fem år sedan och avslutade väldigt känslostarkt första delen av konserten. Så snyggt då trumpeterna kommer in på slutet.

”Min levnads afton” var ett annat sådant nummer som lyste lite extra starkt. Kanske bäst av allt var ändå ”Knus-Olles livsstycke”, en 1800-talspolska från Järvsö där orkester och spelmansfiol förenades i en sorts ”folkbarock”. Bitar lät som om det hade kunnat vara skrivet av Bach eller någon annan från den tiden.

Orkanjubel efter konserten, extranummer och fortsatt musik av Folk-All-In-Band i restaurangen. Hur länge vet jag inte men det kändes som en fest som hade kunnat hålla på hur länge som helst.

Lars Westin

är från Orsa. Journalist, gillar Grateful Dead och Bruckner. Och att klippa gräsmattan.

Fakta/Symphonic Stomp of Sweden 2.0

Gävle Konserthus 23/11 2019

Görgen Antonsson, riksspelman, fiol

Sofia Kunze, sång

Dirigent: Karl-Johan Ankarblom

Gävle Symfoniorkester

Gävleborgs Ungdoms Folkband – GUF

Folk-All-In-Band