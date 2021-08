Den stora jakten på skogens guld: "Så gör vi flis på flisen"

Den 24 meter långa lastbilen vaggar fram på den smala skogsvägen söder om Allmänninge fäbodar utanför Valbo.

Filip Eriksson hittar ett av dagens uppdrag i form av en stor risvälta intill skogsvägen.

– Nu ska jag bara byta knivarna i flishuggen, säger han.

På några minuter har han gjort i ordning ekipaget och börjar arbetet.

Den 24 meter långa lastbilen, som även benämns huggbil, har en monterad flishugg längst bak på dragbilen och lastar flisen direkt på släpet och i den främre flisbaljan.

Risvältan som matas in i flishuggen har köpts av Stora Enso Bioenergi från en privat markägare.

– Vi tar i första hand biobränsle från vårt eget skogsinnehav, men köper också in, säger Sven Ekstedt som är produktionsledare på företaget.

Stora Enso Bioenergi är skogsindustrikoncernens eget energibolag och de säljer biomassan direkt till olika fjärrvärmebolag.

– Den här lasten med flis räcker för att värma tre till fyra normalvillor under ett år. Det är så här vi gör flis på flisen.

Enligt Ekstedt har marknaden för bioenergi som grot stadigt vuxit sedan mitten av 1980-talet.

– På 70-talet var det i sin linda och groten var att betrakta som ett gissel då, säger Ekstedt.

När miljökraven succesivt höjts i landet har bioenergi som flis kommit att ersätta de fossila bränslen som många fjärrvärmeverk tidigare eldat med.

När en slutavverkning är genomförd ligger grenar och toppar kvar på det avverkade området.

– Då lägger jag ut uppdrag till någon annan entreprenör som skotar ihop all grot. De är specialister på det och de är väldigt noggranna. Det gäller att inte få med föroreningar som till exempel sten, då går knivarna i flishuggen sönder, säger Ekstedt.

Risvältan som Filip Eriksson nu nästan arbetat sig igenom hade inte några stenar i sig och på en timme har han fyllt bilen.

– Det här lasset ska till fjärrvärmeverket i Tierp, säger Sven Ekstedt.

Utanför Tierp längs väg 292 mot Söderfors har Stora Enso en terminal för brännved som flisas på plats.

– Det ligger väldigt mycket material där nu och det är på grund av granbarkborren. Sandviken Energi går från torv till flis och det gör att jag kommer tömma terminalen under hösten.

Där processas brännveden med en flyttbar flishugg som lägger upp flisen i högar på marken.

I Uppsala har Vattenfall färdigställt ett nytt kraftvärmeverk.

– Det byggs inte så många nya i Sverige och vi börjar leverera flis till det i den här veckan, säger Sven Ekstedt.

Filip Eriksson har avslutat arbetet och försvinner på den smala skogsvägen för att åka till Tierp.

Vid värmeverket vägs bilen med last in och därefter lossas lasten i en ficka. Från den förs flisen in i en flislada med hjälp av skruvmatning.

Det dammar rejält från lasten när den tippas ned i fickan. Den torra sommaren har gjort jobbet med att torka groten.

– Först måste det göras en analys på materialet så jag tar prov på tre ställen och lägger i hinken här. Kunden betalar för energiinnehållet, inte efter vad det väger, säger Filip Eriksson.

På Temab Fjärrvärme tar operatören Henrik Sandin emot hinken för att göra energianalysen.

Lastbilen vägs ut igen och på så vis ser både transportören och mottagaren hur mycket flis som levererats.

Fuktmätningsmaskinen tar bara ett fåtal minuter på sig att ge ett svar.

– Filip kom med 29 ton och efter analysen visar det att det motsvarar 117 kilowattimmar. Det är oerhört bra, det är sällan över 100, säger Henrik Sandin.

Biobränslemarknaden

Den svenska biobränslemarknaden för uppvärmning och kraftproduktion omfattar idag cirka 60 TWh och utgör en omfattande del av Sveriges energitillförsel. Typer av biobränsle som används är oförädlade trädbränslen (skogsbränsle, industriella biprodukter), förädlade trädbränslen (pellets, briketter), jordbruksbränslen (halm, spannmål), torv, tallbeckolja. Stora Enso Bioenergi levererar oförädlade trädbränslen.

källa: Stora Enso

