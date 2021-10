Det behövs fler Ulla Andersson i politiken, inte färre

Ulla Andersson ställer inte upp för omval och därmed står det klart att en mycket viktig röst för rättvisa lämnar den nationella politiska arenan. Det är såklart ett tråkigt besked, eftersom svensk politik behöver fler som Ulla Andersson och mer av det hon bidragit med. Inte färre och mindre.

Ulla Andersson har varit Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson. Det betyder bland mycket annat att hon är en av de som varit med om att förhandla fram budgetar under Vänsterns samarbete med Socialdemokraterna. Mycket av den politik som borde haft Socialdemokraternas stämpel kom under föregående mandatperiod från Vänstern. Oavsett om det handlade om miljarder till välfärden, budgetsatsningen för att alla funktionsnedsatta i Sverige skulle kunna få habiliteringsersättning eller gratis glasögon till barn. Det är i sig ironiskt. Ifråga om habiliteringsersättningen har Thomas Eneroth enträget, oavsett färg på regering år efter år ställt frågor i riksdagen om just habiliteringsersättningen. Mycket av det Vänstern lyckats få igenom har det funnits även Socialdemokrater som stridit för, utan framgång. Man kan såklart fråga sig varför Socialdemokraterna alldeles för ofta är ett parti som inte lyssnat på vare sig sina egna medlemmar eller representanter. Men kanske har ändå verkligheten till sist kommit ikapp Socialdemokraterna och eftertanken slagit till. Samma dag som Ulla Andersson meddelade sin avgång meddelade Socialdemokraterna trots allt att Kommunals ordförande Tobias Baudin föreslås bli ny partisekreterare. Vilket är ett hoppingivande besked.

Det finns för få 58-åriga kvinnor med erfarenheter som vikarier inom omsorgen och förekolelärare i politikens absolut topp.

Ulla Andersson har i egenskap av ekonomiskpolitisk talesperson varit med om att göra Sverige lite bättre och lite mer rättvist. Och hon har gjort det på ett sätt som fått även socialdemokrater att lyssna. Att ett väljarflöde funnits från Socialdemokraterna till Vänstern är bland annat ett resultat av Ulla Andersson arbete eftersom hon och Jonas Sjöstedt var starkt bidragande till att göra Vänstern till ett mer valbart parti. Även den som inte sympatiserar med Vänsterpartiet, kunde trots det sympatisera med både Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson. Samma kommer förmodligen visa sig vara sant även rörande Nooshi Dadgostar, vilket uppsvinget för Vänstern i opinionen efter striden mot marknadshyrorna ger en föraning om.

Andersson väljer att kliva av trots att hon alldeles nyss var ett självklart namn i spekulationerna kring vem som skulle ta över ordförandeskapet för Vänsterpartiet efter Jonas Sjöstedt. Det hade naturligtvis varit intressant att se vad hon hade kunnat uträtta i den rollen, varandes en politiker som varit ett lika självklart inslag i vardagen i Gävle, som i TV-rutan under presskonferenser. I en tid när konflikten mellan stad och land tilltar i styrka, snarare än minskar, är den jordning rakt ner i den svenska myllan Ulla Andersson representerar viktig.

Men allt har in tid. Och det är bättre att avsluta på topp än att bäras ut av sitt parti. Ulla Andersson säger själv i samband med sitt besked om att hon lämnar vänsterpartiets ledning och sin riksdagsplats att "Jag har velat fram och tillbaka. Jag har hållit på med något som är väldigt givande och en förmån att få vara med om, men det finns också en längtan efter att sova i sin säng, att äta middag med sin familj och kunna planera sitt liv.".

För den lokala politikens del är beskedet om Ulla Anderssons avgång inte nödvändigtvis av ondo. Att döma av hennes kommentarer i Arbetarbladet i samband med sin avgång finns det goda utsikter att hon fortsätter sitt politiska arbete på arenor närmare Vänsterpartiets väljare i Gästrikland.

Men trots det; det finns för få 58-åriga kvinnor med erfarenheter som vikarier inom omsorgen och förekolelärare i politikens absolut topp.

Hade de varit fler hade Sverige förmodligen sett väldigt annorlunda ut än vad det gör idag.