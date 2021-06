Det gula dammet lägger sig överallt – tänk på detta som pollenallergiker

► Längst ner i artikeln finns tips för dig som är allergiker

– Det är mycket tallpollen alla år, så i det stora hela är det inte mer än det brukar vara. Gran som blommar lite före tallen kan variera och det är lite, lite mer granpollen i år, säger Agneta Ekebom, intendent på Palynologiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet.

Hon säger att halten av tallpollen i Gävleborg har minskat de senaste dagarna och att det är ovanligt med allergi mot just tallpollen.

– Det är många som ändå upplever besvär. Det kan bero på att det är pollen som man kan se och det förekommer i stora mängder, säger hon.

Tallens stora mängder av pollenpartiklar kan reta både ögon och luftvägar, som det står på Pollenrapporten.se.

Förutom tall och gran är det fortfarande björkpollen i luften även om blomningen håller på att avslutas.

– Björken har sjunkit markant i Gävleborg men eftersom den fortfarande blommar norrut kan det komma vindburet. Många björkallergiker kan även ha besvär av ekpollen, även om den inte är så rikligt förekommande i norr. Samtidigt startar säsongen för gräspollen och en topp kan väntas vid midsommar, säger Agneta Ekebom.

En regnskur sköljer bort pollen men det är bara tillfälligt.

– Eftersom pollenet blir luftburet igen och blomningen dessutom fortsätter så hjälper inte regnet, säger Agneta Ekebom.

Fakta/ Pollenfällan i Gävle som mäter halterna

Maskinen som inrymmer pollenfällan tillverkades på 1950-talet och ser likadan ut över hela världen.

En eldriven fläkt suger in en jämn luftström till en cylinder som är belagd med en klibbig tejp. Cylindern är kopplad till ett urverk som roterar två millimeter per timme. Mängden luft är tio liter per minut, vilket motsvarar den mängd luft som en människa andas in per minut.

Tejpen kan sitta i trumman upp till sju dygn och fånga upp pollen, men den som finns i Gävle, på länsstyrelsens tak, vittjas flera dagar i veckan.

Cylindern med tejpen packas i ett paket som samma dag skickas till Naturhistoriska museet.

Fakta/ Att tänka på som allergiker

Förutom att förebygga besvär i god tid, kan du också tänka på:

Man skall inte träna hårt utomhus, så att man ökar ”flåset” – då andas man in mer pollen.

Man bör inte vädra, varken dag eller natt. Det vanliga rådet att vädra på natten är mindre bra, eftersom pollen som kommer långt bortifrån ofta sjunker till marknivån just nattetid.

Skölj gärna håret när du kommer inomhus, så att du inte placerar pollen på örngottet när du lägger dig, och får in det i näsan när du borrar ner den i kudden.

Nässköljning (finns på apoteket) är en enkelt tillgänglig metod för att skölja bort pollen från nässlemhinnan.

Häng inte tvätten på tork utomhus.

Om du har möjlighet, sök dig till havsstranden eller till stranden av en stor sjö, där pollenhalterna ofta är lägre.

Källa: Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet