Det händer måndag 2 november: Vernissage, teater med mera

ARRANGEMANG

GÄVLE

Konst: Vernissage för utställningen Fotograf Anna Nygren. Idag startar Anna Nygrens fotoutställning på Bomhus bibliotek. Hon hittar ofta sina fotomotiv hemma i Älvkarleby. Ibland åker hon iväg till ett utflyktsmål, gärna en nedlagd industrimiljö, men också både gamla och moderna byggnadsverk av olika slag. Bomhus bibliotek kl. 15-19.

Teater: Above All This är ett nära musikaliskt porträtt genom Frida Modén Treichls egen resa i musiken, kärleken och livet. En inspirerande föreställning om förebilderna som ger oss kraft och om viljan att förstå våra komplexa psyken, förutsättningar och livsval. En berörande konsertföreställning om en barndomsdröm, en ADHD-diagnos och två stora musikaliska förebilder. Above All This produceras i samarbete med Östgöta Teatern, Folkteatern i Gävleborg och med stöd från Konstnärsnämnden. Gävle Teater. Kl. 19.00 – 20.00. Pris Ordinarie 180 kr. Ungdom/student 100 kr. Läs mer på www.gavleteater.se

Mariakyrkan i Sätra: Kl. 13:00-14:30 Promenera tillsammans. Samling i Mariakyrkans nedre ingången, mot bäcken och promenerar sedan tillsammans på säkert avstånd mellan varandra. Gemensam fika utomhus efteråt där kyrkans personal bjuder på kaffe. Medtag eget fikabröd. Ingen föranmälan utan du är välkommen när du kan och vill.

Strömsbro: Kl. 10:00 Barnvagnspromenad med sångstopp i Strömsbro. Lekparken vid Magasingatan/Brännerigatan. I Körrummet, Strömsbro kyrka. Kl. 16:00 Barnkören Diamanterna för årskurs 1-3. I Strömsbro kyrka. Kl. 16:00 Juniorkören Abantwana. I Strömsbro församlingshus. Kl. 18:00 Ungdomskören Vox Nova.

Seniorer: Öppnar Träffpunkterna på Brunnsgatan 59, för anmälan tfn. 026-179771 och Kaplansgatan 10 för anmälan tfn. 026-179765. Kl. 10-12 Samvaro med fika, Kl. 13-15 Samvaro med fika.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

God man: Gillar du ordning och reda? Bli god man! Vi behöver dig. Tack vare dig får flera människor det som de har rätt till. Anmäl ditt intresse på uppsala.se/bligodman Vi bjuder då in dig till en informationsträff. Den är digital i höst på grund av coronapandemin.

BIO

GÄVLE

Bio 7:an

15:45 De Gaulle

18:30 Wendy

RADIO

Radio Gävle

102,7 MHz

13.00 – 14.00 Seniorradion. Seniorblues med Sven Erik Lundberg.

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Kulturhuset: Inger Häll visar Akvarellmålningar och Olja, Kulturhuset Gävle, Hamiltongatan 1. Pågår 21 oktober till 18 november. Öppettider: Må - Fr: 10 - 16, Lö: 10 - 21.

Länsmuseet: Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

HOFORS

Galleri Boken: Ulrika Muller, Målningar. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11. Utställningsperiod: 24/10 – 13/11. Max 5 besökare åt gången i galleriet. Öppet mån-ons kl. 10-18, fred kl. 10-18, med reservation för ändringar.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Biblioteket i Skutskär: Förskoleutställning. Kommunens förskolor ställer ut alster på temat Stina Wirséns bilderboksvärld. De har läst boken ”Vem finns” och andra böcker av Stina Wirsén. Ett samarbete mellan biblioteket och förskolan. Utställningen pågår till 14 november. Biblioteket i Skutskär kl 10-19.