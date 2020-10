Det händer onsdag 7 oktober: Sagostund, läxhjälp med mera

ARRANGEMANG

GÄVLE

E-Medborgarveckan: Digital första hjälpen. Bibliotekets personal ger handledning i hur du använder din surfplatta, mobiltelefon eller dator. Du kan till exempel få hjälp med hur du använder appar, skaffar en e-postadress eller lånar e-böcker. På Stadsbiblioteket finns även möjlighet att testa taltidningar. Drop in. Begränsat antal platser. Stadsbiblioteket, Digital studio (f.d. Hillbomsalen) kl. 13.

Sagostund: Högläsning, dramatiseringar, sånglekar, rim & ramsor. Med Margit Bojang & Annelie Lindeborg-Ojamäe. Från 3 år. Max 20 personer. En vuxen per barn. Föranmälan på tfn 026-17 94 50 eller 026-17 96 00. Stadsbiblioteket, Narnia kl. 10.15.

Seniorer: Kl. 11.00 Träffpunkt för seniorer anordnar Tai Chi i Boulognerskogen nedanför minigolfen

Seniorer: Kl. 13.30 Träffpunkt för seniorer anordnar Tipspromenad i Stenebergsparken, samling vid minigolfen.

Quiz: Trivs, Gävle, 19.00.

Folkgävlar presenterar: Draupner - 25 år i hälsingemusikens tjänst - onlinekonsert samt för 50 personer i Gävle konserthus 19-20.30,

Karaoketurnering: Lion Bar, Gävle, 21.00.

Mariakyrkan i Sätra: Kl. 15:30-17:00 Miniorer. Gruppen vänder sig till barn i Åk. 1 – Åk. 3. (7-9 år). Vi träffas i Barnlokalen på nedre plan och vi kommer att bl. a. prata, leka, skapa, sjunga och ha andakt. Vi kan hämta de barn som går på Ulvsätersskolan direkt från fritids, men då måste Vårdnadshavare meddela både oss och skolan.

Läxhjälpen: Vill du ha hjälp med dina skoluppgifter? Tycker du att det är svårt att göra läxorna hemma? Kom till Sätra bibliotek på onsdagar så hjälper vi dig. Sätra bibliotek kl. 17.

Show: Välkommen till Gregarious med Soon Company, en ärlig, svettig och lekfull show som visar en annorlunda sida av sportens värld! I samarbete med Gävle Kommun. Gävle Teater. Kl 19.00 – 19.45.

Strömsbro: Kl. 13:30 – 14:30 Promenadgrupp. Vi promenerar tillsammans och anpassar tempo och längd efter gruppens förutsättningar. Kort samling på innergården till Strömsbro församlingshus kl. 13:30 och en avslutande återsamling omkring kl. 14:30. I Strömsbro församlingshus. Kl. 19:00 Kyrkokör.

SANDVIKEN

Släktforskning: Sällskapet Släktforskarna Sandviken. Öppet hus kl 17-19. Vi finns på Gesällvägen 13 i Sandviken och alla är välkomna.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Föreläsning: – eMedborgarveckan – Handla smart på nätet. Eva-Lena Thunberg från Konsument Gästrikland berättar hur du undviker fällor på nätet. Begränsat antal deltagare, Platsanmälan Biblioteket 026-831 83. Arrangörer: Konsument Gästrikland och Älvkarleby kommun. Kl. 18 - 19 Biblioteket i Skutskär.

TIERP/SÖDERFORS

Promenad: Kl 9.30 Promenad i Månkarbo med samling vid Månkarbogården. Ta med eget fika.

Pyssel: Kl 18-20 Kyrkis i Tierpsgården, Kyrkbyn. Fika (20 kr per vuxen) pyssel och gemenskap för föräldrar med småbarn, en gång i månaden. Dagens pyssel Handavtryck i lera.

RADIO

Radio Gävle

102,7 MHz

09.00 – 09.30 Hjärtesångerna, andlig önskemusik med Roland Ericsson

12.00 – 13.00 Nostalgitoppen. Timo Heino spelar upp Tio i topp-listor från då det begav sig

17.00 – 18.00 MHF-radion, musikkryss med Ove Sandert

19.00 – 20.00 Nostalgitoppen (repris)

BIO

GÄVLE

Bio 7:an

12:15 Jorden vi ärvde

15:00 Wendy

SKUTSKÄR

Rio Bio Skutskär

19.00 The Secrets We Keep kl 19

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Länsmuseet: Tillfällig utställning: Sötvatten - en värld av liv, 19 september - 22 november. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. En hisnade upptäcktsfärd både över och under vattenytan. Foton och filmer av Johan Hammar. Länsmuseet Gävleborg Södra Strandgatan 20. Öppettider: Tisdag - fredag 11-17. Lördag, söndag 12-16. Måndagar stängt. Fri entré!

Galleri K: Mats Pettersson i Galleri K med skulptur och måleri. Öppet lördag och söndag 12-15. tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Bomhus Bibliotek: Reality Check. Hur är det att leva som ung muslim, same, afrosvensk, rom, östasiat eller jude i Sverige idag? Vad möts en av för fördomar och rasism? Utställningen tar avstamp i det interaktiva spelet Reality Check – Sveriges första app mot rasism. Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider och vänder sig till unga och vuxna. Bomhus bibliotek.

Galleri Brynästorget: Mirco Brunetto Tinacci visar fotografier på Galleri Brynästorget. Utställningen, ’Improvisation i bild’, pågår tom. 17/10. Mån-fre kl 10-16, lör kl 12-15. OBS! Ej söndag! Guidad visning alltid tisdagar, onsdagar, fredagar och lördagar kl 13.

Galleri Kulturkiosken: ”Inblick i huvet på Valter Johansson” fram till 18 oktober. Galleri Kulturkiosken, Timmermansg 4, Norra hörnet av gården vid Kulturhuset Gävle. Kl 16-20.

Länsmuseet: Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Mackmyra Bruk. Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

SANDVIKEN

Kulturcentrum: Ossian Eckerman - utställning med konst där gränsen mellan det abstrakta och det figurativa är flytande. Med inspiration från äldre hantverkstraditioner och modernare konstformer. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-17.

Kulturcentrum: Fristadsmobilen är en vandrande och interaktiv konstinstallation med poesi som samlar tankar och ord på temat ”fristad”. Alla som vill får bidra med en dikt eller en tanke att hänga upp i mobilen. 1 oktober-29 oktober finns Fristadsmobilen på Kulturcentrum Sandviken.

HOFORS

Galleri Boken: Eva Maria Härdin, Målningar. Galleri Boken Biblioteket Skolg 11 Hofors. Utställningsperiod 26/9 – 16/10. Max 5 besökare åt gången i galleriet. Öppet mån-ons kl. 10-18, fred kl. 10-18, med reservation för ändringar.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Biblioteket i Skutskär: Konstutställning. Berit Norrbelius Lindberg har ställt ut sina färgglada lite kubistiska skepp och härliga fantasilandskap över hela Sverige i gallerier och på konstmässor. 6 oktober – 24 oktober.