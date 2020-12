Det händer torsdag 3 december: Promenad, utställningar

ARRANGEMANG

GÄVLE

Träffpunkt för seniorer: Kl. 11.00 Promenad med träffpunkt för seniorer i Regementsparken, träff vid Silvanum.

Promenadgrupp: kl 10.30. Promenera tillsammans med andra under cirka en timmes promenad. En grupp för dig som går raskare och en grupp för dig som går lite långsammare. Efteråt fikar vi och umgås tillsammans. Fikakostnad 20 kr. Samling vid Björsökyrkan – Bomhus.

Motion: För dig som är 60+ vill prova aktiviteter så som

Innebandy, Boule, Boccia, Pickelball självklart är de kostnadsfritt eller bara ta en fika. Varje torsdag 10:00-12:00 på Hedvigslundshallen.

RADIO

Radio Gävle

102,7 MHz

09.00 - 11.00 Seniorradion med Karin Fagerlund och Mariann Minell. Möte med Demensdiakonen Anna Lena Hyfson. Vi måste prata mer om demens och söka vård i tid. F. d Stadsarkitekten Gunnar Lidfeldt och Mariann Minell vandrar i Nobelparken. Kanske Gävles mest anonyma park. Krönika med Åke Sahlin. Vi kollar isen på Gävles skridskobana på Rådhustorget. Blueskvarten med Sven-Erik Lundberg.

17.30 – 18.00 Hjärtesångerna, andlig önskemusik med Roland Eriksson (repris).

UTSTÄLLNINGAR

GÄVLE

Profilen Konst & Ram: Göteborgaren Anders Hultman ställer ut sina naivistiska målningar. Utställningen pågår 21/11 – 5/12. Öppettider: Vardagar 10.00 – 18.00, Lördagar 10.00 – 13.00.

Galleri K: ”Resan genom Danmark ”med Peter Kautzky,. Peter visar akvarell i Galleri K. Pågår till och med söndag 6/12. Öppet lördag och söndag 12-15, tisdag till torsdag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Galleri Kulturkiosken: Tisdag 15-18, Onsdag 15-18, Torsdag 15-18, Lördag 12-15. Serier om trans & trams av Olivia Skoglund, som nyligen debuterat med sitt självbiografiska seriealbum. Pågår fram till och med 8/12. Kulturkiosken, Timmermansg 4, Gävle. Max åtta besökare samtidigt i lokalen, håll avstånd.

Little Art Cakery: 28 nov - 18 dec. ”Skepp och Landskap” av Berit Norrbelius Lindberg. Öppet tisdag-fredag 11-16, lördag-söndag 12-17.

Länsmuseet: Basutställningar på Länsmuseet Gävleborg. Rettigs Konstsalar. Länsmuseet Gävleborg äger en av landets största och mest betydande samlingar av svensk konst från 1600-talet till idag. Spår av liv. Forntidsutställning med föremål och berättelser från Gävleborgs län. Textila mönster & tekniker. Utforska studieskåp och lådor med textila tekniker, se större mattor och vävnader. Fråga bilden. Vad säger bilden om tider, normer och idéal? Möt fotograferna Carl Larsson och Anna Nygren från 1900-talets början. Cyrénsalen. Gunnar Cyrén – Design i silver, guld, glas och plast.

Gävle Fängelsemuseum: håller stängt pga covid-19 under resten av året. Planerar att öppna igen den 7 januari.

Mackmyra Bruk: Audioguide om bruket och människorna - 15 korta berättelser med en smartphone och QR-kod.

SANDVIKEN

Konsthallen: Trettio tankar om grafik. Gävle Konstgrafiker 60-årsjubileum! Utställningen presenterar föreningens ca trettio medlemmar, ”Årets blad” genom åren, en gemensam installation och en prova på-verkstad. Fri entré!, Konsthallen (Vi tar ansvar och håller avstånd). Kl 12-15.

Kulturcentrum: Grafik. Grafikutställning skapad av Kulturskolans bild och formelever. 19/11-13/12, Tillgången, Kulturcentrum Sandviken Måndag-Torsdag 10-19, Fredag 10-18, Lördag-Söndag 11-15.

ÖSTERFÄRNEBO

Österfärnebo bibliotek: ”Stålbo - Oppsjö bruk 350 år”. Produktionen var under några år störst i Gästrikland. Utställningen visar livet vid det då livliga bruket längs Stora gävlevägen. Öppettider: må 13-18, Ti 10-12 samt 13-16, On 10-12 samt 13-16, To 10-12 samt 13-18, Fr stängt. Utställningen öppen till och med 17 december.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Biblioteket i Skutskär: Bengt Söderhäll, ”Divid – att vända sig om”. Teckningar, texter och sånger i lekens tecken. Utställningen pågår 17 november – 5 december. Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider: Mån-ons 10-19, Tor-fre 10-19, Lör 10-13, Sön 13-16.