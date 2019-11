Det nya jobbet blev ingen "walk in the park" för Petra Einarsson – de viktiga kurvorna har pekat neråt

År 2013 utsågs Petra Einarsson till årets mäktigaste kvinna av tidningen Veckans Affärer. Och så sent som ifjol fick hon utmärkelsen Ruter Dam av stiftelsen med samma namn, delvis för att hon infört en decentraliserad organisation på Billerud Korsnäs.

Nyheten att Petra Einarsson utsetts till skogsindustrikoncernens nya vd väckte stor uppmärksamhet för cirka två år sedan. Då hade hon varit chef för verkstadskoncernen Sandviks affärsområde SMT med huvudkontor i Sandviken i fem år och haft ansvar för att öka lönsamheten.

Att byta bransch såg hon som en utmaning men konstaterade samtidigt att inledningen inte skulle bli en "walk in the park". Just då krånglade vedleveranserna till koncernens fabriker samtidigt som den gigantiska investeringen på 7,6 miljarder kronor i en ny kartongmaskin till anläggningen i Värmland såg ut att bli dyrare än väntat.

Petra Einarsson drog igång ett förändringsarbete som skulle göra Billerud Korsnäs mer likt Sandvik. Den dåvarande organisationen ersattes med de tre divisionerna säck- och kraftpapper, kartong- och well samt förpackningslösningar.

Hon knöt produktionen närmare sig för att få kortare beslutsvägar och en tydligare ansvarsfördelning. I den vevan fick Christer Simrén som varit fabrikschef i Gävle lämna företaget.

Enligt uppgifter till tidningen Dagens industri har förändringarna väckt starka känslor i bolaget och lett fram till ett allt större missnöje med Petra Einarssons ledarstil. Kjell Olsson, som är ordförande för Pappers avdelning 3 i Gävle, vill inte kommentera om det funnits ett missnöje med den nya organisationen och chefen för koncernen.

– Nej, vi jobbar inte nära henne på det viset, säger han.

Den officiella förklaringen till att Petra Einarsson fick sparken efter mindre än två år är att "bolaget inte utvecklats i den takt som förväntats". Bakom de orden finns siffror som visar en fallande aktiekurs och försämrad rörelsemarginal.

Sedan hon tillträdde har Billerud Korsnäs aktie tappat 16 procent av sitt värde. Samtidigt har den justerade rörelsemarginalen gått från 19 procent för första kvartalet 2018 till 11 procent för tredje kvartalet 2019.

Koncernen har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och sammanlagt 4 500 anställda varav 900 vid fabriken i Gävle. I september i år kom beskedet att ledningen vill minska personalstyrkan med 300 personer.

Sedan dess har förhandlingar mellan fack och arbetsgivare pågått. Just nu ligger de på is i väntan på att en arbetstagarkonsult ska utreda ett antal frågor.

I september tvingades Billerud Korsnäs gå ut med en så kallad vinstvarning när det stod klart att resultatet för tredje kvartalet skulle bli betydligt sämre än väntat. Orsaken var att uppstarten av kartongmaskinen i Värmland dragit ut på tiden och blivit 150 miljoner kronor dyrare.

– Vi har haft en hel del produktionsstörningar. När vi har kommit tillrätta med dem och kommit ur den investeringstunga perioden räknar vi med att kunna skörda, sa Petra Einarsson då.

När skördetiden kommer blir det någon annan som får stå vid rodret för koncernen. Arbetet med att rekrytera en ny koncernchef och vd har redan påbörjats, tillsvidare går tidigare styrelseordföranden Lennart Holm in i den rollen.

Tidningen har inte lyckats nå Petra Einarsson för en kommentar. Att hon verkligen fick avgå med omedelbar verkan blir tydligt i kontakten med Billerud Korsnäs kommunikationsavdelning.

– Hon har slutat i bolaget, du får söka henne på annat sätt.