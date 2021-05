Di Leva har släppt ny musik – akustisk låt om bristen på äkta kärlek

Det är hans första singel för 2021. En låt som Di Leva började skriva på för flera år sedan men som han nu har gjort klart.

– När jag skrev Hunger hörde jag den hela tiden inom mig, så jag behövde bara sjunga ut den genom mitt hjärta och ha tillit till resultatet, säger artisten i ett pressmeddelande.

Det är en akustisk låt som handlar om bristen på äkta kärlek och medkänsla bland människor idag.

Artisten planerar för att kunna turnera under sommaren om restriktionerna tillåter. Di Leva har fortsatt att spela live även under pandemin, då han har haft sin liveshow "Digital Fika" som sänts via Facebook.

