Efter succédebuten följde måltorka – nu fick Hjelte äntligen jubla igen: "Känner mig fräsch"

Efter en tung vår i Gefle IF där speltiden blev allt mindre, lånades Jacob Hjelte ut till Sandvikens IF. Tanken var att få lite speltid, men även att få igång målskyttet och bygga upp lite självförtroende.

Och vilken succé det blev i debuten, två mål direkt och allt såg lovande.

Flytten blev permanent i mitten på sommaren men efter det har det åter gått lite i stå för den snart 22-årige Hagaströmsprodukten. Noll mål på sju seriematcher – fram till matchen mot Team TG under söndagen.

Jonathan Hellström levererade pricksäkert en frispark till Hjeltes panna och 2–0 till SIF efter 22 minuters spel.

– Det var väldigt skönt. Fått vänta lite på det, jag har haft lite skador och sånt som satt käppar i hjulet. Men nu känner jag mig fräsch och det var kul att få göra mål igen, säger Hjelte.

Från GIF och superettan till SIF och norrettan och där fullkomligt kryllar det ju av gamla GIF-spelare.

Emil Bellander, Jonathan Hellström, René Makondele, Olof Mård och inte minst tränaren Pelle Olsson.

Hann du ha honom som tränare i GIF?

– Nej, jag tror jag bara hade honom en eller två träningar. Sen kom Roger (Sandberg) och det var först då jag blev permanent uppflyttad till A-laget. Så jag kände inte Pelle så bra, men jag vet ju hur han jobbar – så har vi gjort alla år i ungdomslagen i Gefle. Jag tycker det känts väldigt familjärt i SIF från första dagen och nu känns det bara bättre och bättre.

När Hjelte gjorde 2–0 då kändes det som att SIF kontrollerade matchen. Man byggde vidare på den fina insats man gjorde mot serieledande Västerås SK och även mot AIK i cupmatchen i torsdags.

Men Team TG jobbade sig in i matchen och när Slava Koidan slarvade strax utanför eget straffområde fick TG en gratisbiljett in i matchen när Jonathan Lundbäck rakade in reduceringen bakom en rosenrasande Tim Markström.

– Det kändes som att dom kom ut som ett annat lag i andra halvlek, det kändes nästan som att det var lite för lätt för oss i första, även om dom hade mycket boll var det vi som hade kommandot och vi hade kunnat göra fler mål än två.

– Men i andra kommer dom ut lite annorlunda och sätter oss lite högre – vi är väl lite för självsäkra ibland kanske. Och på den här mattan är det svårt att dribbla som sista man och det är svårt att spela kort ut ur vissa situationer och det straffade sig.

Tur för Sandvikens del att Team TG:s oförmåga att göra mål (21, minst antal i norrettan) fortsatte att gäcka Umeålaget och SIF kunde hålla undan och vinna med 2–1 vilket gör att man utökar avstånden till bottenlagen och närmar sig lagen ovanför. Det skiljer bara fem poäng till en fjärdeplats i den jämna tabellen.

– Vi är tillräckligt bra för att slå alla lagen i den här serien, det visade vi inte minst mot Västerås och tycker vi står upp ganska bra mot AIK. Vi försöker bara vinna varje match sen får vi se hur långt det räcker.

Så spelade SIF:

Tim Markström – Samuel Persson, Gustav Thörn, Olof Mård, Jonathan Hellström – Samuel Naiwo (74, Viktor Nordin), Rasmus Lindgren (66, Jens Åberg), Slava Koidan, René Makondele – Jacob Hjelte, Emil Bellander.

Sandvikens IF–Team TG 2–1 (2–0)

Målen: 1–0 (13) Emil Bellander, 2–0 (22) Jacob Hjelte, 2–1 (66) Jonathan Lundbäck.

Varningar SIF: Slava Koidan.

Domare: Arian Chalak.

Publik: 657.