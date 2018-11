Sandviken avslutade snyggt på hemmaplan – Bellanders bomb matchens behållning: "Måste bjuda till"

LÄS ÄVEN: SIF i tv-sänd match – mot det som kan bli GIF:s kvalmotståndare: "Ett oerhört erfaret lag"

Det var en chansfattig och ganska trött match mellan SIF–Syrianska som såg ut att sluta mållöst. Då klev Emil Bellander fram och skickade in sitt trettonde mål för säsongen. Och på vilket sätt sen. Han vände upp i straffområdet och hittade bortre hörnet, otagbart för Dejan Garaca i Syrianskamålet.

– Det var jätteskönt. Sista hemmamatchen och få avsluta så här, det kunde inte bli bättre. Vi har kämpat på nu hela hösten och nu har vi en match kvar.

Hur är det att gå in till en sån här match där ni inte har nåt att spela för medan Syrianska har allt?

– Vi vill ju vara här. Det är en bra värdemätare – att verkligen visa vad man går för. Nu visste vi att de hade allt att spela för, då om vi kan komma på samma nivå och särskilt när vi fått sånt stöd från hemmapubliken, då måste vi bjuda till. För det har varit lite halvdant de senaste matcherna, men idag tycker jag vi kom ut på det sättet vi ska och vill.

Under hela intervjun sjunger SIF-klacken på läktaren om Emil Bellander. Inte så svårt att förstå efter som "Bella" kommer bli Sandvikens främste målskytt denna säsong. Målet han prickade in var hans trettonde för säsongen.

– Jag tycker hela laget har rest sig, då kommer man igång själv. Jag har fått bra leveranser, många bra inlägg från killarna. Det är allas prestation kan man säga ändå.

Bellander har som bekant ett förflutet i Gefle IF som under lördagen blev klar för spel i division 1, alltså samma serie som Sandvikens IF.

– Väldigt tråkigt eftersom man varit där så länge. Det här trodde jag inte. Vi såg ju förra året hur det blev men jag trodde inte att det skulle så här igen efter förra året. Då trodde jag man lärde sig en läxa, men det är bara att kämpa och börja om från början, tyvärr. De hör hemma på elitnivå. Det behövs ett lag där också och jag hoppas att det kan komma tillbaka ett lag.

Vi får se vilka det blir då.

– Precis, vi får se. Förhoppningsvis båda, säger Emil Bellander.

LÄS OCKSÅ: Sandvikens IF nominerat till nytt pris: "Fantastiskt att en 100-åring tänker så nytt"

Matchfakta

Sandvikens IF–Syrianska FC 1–0 (0–0)

Målen: 1–0 (83) Emil Bellander.

Domare: Albert Mustafa

Publik: 323

Så spelade SIF: Kalle Jansson – Samuel Persson, Olof Mård, Gustav Thörn, Jimmy Hansson – Samuel Naiwo, Rasmus Lindgren, Viacheslav Koidan, York Rafael – Jacob Hjelte, Emil Bellander.