Sandvikens IF – med gamle Djurgårdstränaren Pelle Olsson på tränarbänken – fyller 100 år som förening och firar med att möta allsvenska Djurgårdens IF i en träningsmatch onsdagen 20 juni.

Mittmedia sänder jubileumsmatchen med start 18.30. Avspark 19.00 på Jernvallens VM-arena.

Kolla in matchen som pay-per-view i spelaren nedan.