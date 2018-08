SIF drömmer om en ny het cupkväll – och skräll: "AIK har ju revansch att fordra..."

Han säger det med lite glimten i ena ögat, men har också fakta på sin sida.

Torsdag 22 augusti för fem år sedan mötte Sandvikens IF just AIK i svenska cupen på Jernvallen – och det blev en kväll som gick hem hos alla.

Utom AIK:arna förstås.

Inför 2 859 åskådare kvitterade lagkaptenen Jens Åberg till 2–2 i 76:e minuten och sedan lobbade Andrew Stadler (just det, han som spelat i Östersund och nu är i Dalkurd) in 3-2 under den andra förlängningskvarten.

Och sedan i slutsekunderna...

– AIK fick straff och kunde alltså kvittera och ta matchen till straffavgörande – men vår målvakt Rickard Andersson knep den, minns Anders Eriksson.

AIK-straffen slogs av Nabil Bahoui, som tidigare gjort AIK:s båda mål. Men räddningen gjorde att SIF, på nedflyttningsplats i div 1, slog ut AIK som just då låg fyra i allsvenskan.

– Det där är ju sånt där vi hoppas den här kvällen kan bjuda på, säger Anders Eriksson.

Den gången var det smockfullt på Jernvallens fotbollsarena, men den här gången spelas alltså matchen på den gamla VM-arenan.

– Det skapar ju möjligheter att göra ett ännu bättre arrangemang. Sedan hoppas vi förstås att grabbarna kan vara med och utmana AIK som förra gången.

SIF har annars en tradition av att kunna utnyttja de här publiklottningarna. Året före AIK-skrällen, 2012, var det Malmö FF, med nuvarande AIK-tränaren Rikard Norling vid rodret, som pressades av SIF. Hemmalaget ledde med 3–1 med kvarten kvar inför 2 625 åskådare – men Malmö kvitterade och vann sedan med 6–3 i förlängningen.

AIK leder just nu allsvenskan på samma poäng som Hammarby, men blev förra veckan utslaget ur kvalet till Europa league av danska Nordsjälland.

SIF har efter en tuff start börjat hitta rätt i div 1 norra och ligger just nu tia i serien, fem poäng över kvalstrecket.

Klubben har de senaste veckorna förstärkt laget med två spelare: Rasmus Lindgren från Kvarnsveden och Samuel ”Jay” Naiwo från Piteå. Sedan tidigare har man plockat Jacob Hjelte från Gefle IF:s bänk.

SIF träningsspelare på lördag mot Åtvidaberg i Stockholm – och startar sedan om serien mot serieledande Västerås SK borta lördag 18 augusti.

– Spelschemat blir ju förstås tufft. Västerås SK borta, AIK hemma i cupen – och sedan Team TG hemma på söndagen (26 augusti), säger Anders Eriksson.

