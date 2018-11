Pelle Olsson om förhandlingarna med talangen – och om att möta Gefle IF i derbyn: "Hade hellre sett att vi möts i superettan"

Han h-a-r mött Gefle IF, klubben han höll levande i allsvenskan under många år, tidigare – då i form av tränaren för Djurgårdens IF.

Men nu blir det lite speciella matcher, att som tränare för uppåtsträvande SIF få möta Gefle IF.

– Jag hoppas i alla fall derbyna läggs på bra datum. Ett i maj och ett i augusti är ju det bästa i utgångsläget.

A-t-t lagen möts i division ett är dock inget som Olsson egentligen välkomnar.

– Fast man måste komma ihåg att Gästrikland är ett oerhört litet fotbollsdistrikt. Det finns ingen automatik i att ha ett elitlag på hög nivå, även om det är dit vi strävar.

För SIF handlar det om att fortsätta en vandring uppåt. Så här ser ambitionen ut:

– Vi var tia i fjol och vi var sexa i år. Vi kommer att sikta på att hamna bättre nästa säsong. Vi tog 45 poäng i år, men för att nå upp på kvalstrecksnivå krävs mellan 55-60.

– Vi låg ungefär på det snittet som krävs under andra halvan av serien – men under de första sex matcherna tog vi bara åtta poäng. Vill man vara med i toppen av serien kan man inte ha en sån svacka.

I nuläget har Olsson, i egenskap av sportchef, hunnit en bit med sitt truppbygge. 18 spelare står under kontrakt.

– Man ligger aldrig bra till, det kan alltid hända något. Men i fjol hade vi väl sex spelare under kontrakt efter säsongen, så det är lite annorlunda.

Nu är truppen tämligen bred och intressant – även om det saknas några spelare på några positioner.

– Vi ska ha in en eller två mittbackar och sedan beroende på läget kanske ytterligare en forward. Både Marcus Hägg och Rasmus Eriksson har ju haft skadeproblem och vi kanske måste ha en extra forward, på bekostnad av en yttermittfältare.

18 spelare av de tänkta 23 är redan kontrakterade och klara.

Förr eller senare kommer han att spela på en högre nivå än den här. Helst med oss först förstås

En 19:e hoppas Pelle Olsson ska bli talangen York Rafael, som kom tillbaka på lån från Värnamo i somras och som i lördags spelade matchen Morgondagens stjärnor på Tele2 Arena.

– Förhandlingar pågår i god anda, säger Olsson – med ett skratt.

– Jag tror vi skulle vara bra för varandra, utvecklar han. För SIF skulle York vara en tillgång. Han är vänsterfotad och genombrottsstark och har en bra känsla för SIF också. Och för honom, han hade en del skadeproblem och avbrott i träning under säsongen, skulle ett år i en miljö där han kan utvecklas nog vara bra.

► LÄS ÄVEN: Gefle IF-legendarens son också en vinnare i dramatiskt kval: "Sånt här tar ett tag att smälta"

– Att han är en bra spelare som kommer att kunna bli ännu bättre råder det ingen tvekan om. Det är ju lite upp till honom själv, som alltid.

En framtidsman som står under kontrakt är Samuel Persson, den 19-årig högerbacken som också spelade den här talangmatchen i lördags.

– Förr eller senare kommer han att spela på en högre nivå än den här. Helst med oss först förstås. Samma gäller York Rafael.

Just Samuel Persson är en spelare som Olsson givetvis vet att andra klubbar redan nu kan visa intresse för.

– Det är sånt som kan förändra truppbygget. Sån är fotbollen.

Sandvikens IF tränar till och med onsdag kommande vecka. Sedan får spelarna semester och börjar träningen igen måndag 7 januari nästa år.