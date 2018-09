Dominant statistik och fina frisparksfötter – här i Månadens lag i lokalfotbollen: "Nästan oförskämt bra"

Fotnot 1: De divisioner som tagits i beaktning för "Månadens lag" är division 2 södra Norrland och division 3 på damsidan samt division 4, 5 och 6 på herrsidan.

MÅLVAKT:

Rijad Ahmic – Brynäs IF, division 4.

Brynäs spelade fem matcher i augusti. På de matcherna släppte man in ett (!) mål. På straff. Ahmic höll alltså nollan fyra gånger. Så bra statistik får man nästan inte ha. Totalt har han hållit nollan tolv gånger och även om Brynäs är ett lag som oftast har ett stort spelövertag krävs en stabil sista utpost. I skrivande stund vad förra gången Ahmic släppte in ett spelmål var 8 maj i 3–1-segern mot Järbo. Därefter har han bara släppt in ett mål. Straffmålet i augusti. Dominant statistik.

BACKLINJEN:

Linnéa Lindbom – Hille IF, division 2 södra Norrland (1).

Dit Lindbom går, dit följer Hille. Lindbom är en kapten av rang som leder ett talangfullt lag med många unga, duktiga spelare (Linn Pousette och Wilma Sjöberg, för att nämna några) både på och vid sidan av planen. Hille släppte bara in fyra mål på fyra matcher i augusti. Lindbom, som gör sitt andra framträdande i Månadens lag, har dessutom en farlig fot när det vankas fasta situationer.

Daniel Theorin – Åbyggeby FK, division 5 (1).

Varit skadad så Theorin missade både senaste upplagan av Månadens lag och topp 30-listan. Nu är han tillbaka där han hör hemma. Bildar tillsammans med lagkapten Kim Oscarsson femmans ohotat bästa mittlås. Kanske till och med hela lokalfotbollens. Theorin har i sin karriär gjort sig känd som en straffskytt av rang, men i augusti visade han även upp en fin frisparksfot i mötet med Hille.

Nils Baehre – Brynäs IF, division 4 (1).

I mitten eller som ytterback, oavsett var han används så gör Baehre det bra. Brynäs släppte bara in ett mål i augusti och Baehre är otroligt viktig i lagets defensiv. Har även offensiva kvaliteter. Väntar dock ännu på första målet. Inte prio för en försvarare så klart, men när laget gjort totalt 80 mål under säsongen så blir man nog lite sugen.

Andreas Olsson – Torsåkers IF, division 4 (1).

Torsåker har ett bra lag rakt över, och vänsterbackspositionen är inget undantag. Stundtals dominerar Andreas Olsson vänsterkanten när laget spelar och han är ofta delaktig i det offensiva spelet med sin farliga vänsterfot, som han gärna visar upp på inlägg och vid fasta situationer.

MITTFÄLTET:

Alexander Skråmo – Torsåkers IF, division 4 (1)

Vilken fotbollsspelare han är, Alexander Skråmo. Få i lokalfotbollen – om ens någon – jobbar så hårt som 24-åringen gör. Ena sekunden är han i offensivt straffområde och jobbar fram bollar till Johan Lindkvist och Carl Waara för att i nästa ha gjort en jättelöpning till egen planhalva där han bryter upp en kontring. Urtypen av en box to box-mittfältare som arbetar över hela banan.

Michael Broberg – Hofors AIF, division 4.

Han kan spela över hela mittfältet och har en hög arbetskapacitet. I augusti fick han dessutom igång målskyttet ordentligt när han gjorde tre mål på fem matcher. Hofors är också ett av de lagen i lokalfotbollen som gjorde en av de starkaste månaderna, och plötsligt är det tre lag det pratas om i toppstriden i fyran. Tar den offensiva rollen på det här mittfältet.

Jesper Frödin Glad – Brynäs IF, division 4 (2).

Brynäs lagkapten är en av två spelare som har varit med i Månadens lag samtliga gånger. Är en ledare av rang som i vanliga fall spelar på mittfältet men som även fått fylla in som mittback när tränare Evren Yilmaz saknat spelare. Brynäs har många starka viljor i laget men Frödin Glad håller ihop gruppen på ett exemplariskt sätt.

ANFALLET:

Anna-Karin Hall – Stensätra IF, division 2 södra Norrland.

39-årige Hall har i augusti verkligen visat att gammal är äldst. Med meriter från spel med Djurgården i damallsvenskan och från det svenska A-landslaget har det aldrig funnits några tvivel om Halls kapacitet. Men det var först i augusti som hon vaknade till på riktigt. Som mot Mohed där hon gjorde tre mål. Eller mot serieledande Team Hudik där hon gjorde två. Totalt har Hall gjort åtta mål på fem matcher i augusti. Imponerande, minst sagt.

Mikaela Parner – Skutskärs IF, division 2 södra Norrland (1).

Efter något av vad som målmässigt var en mellanmjölksmånad för Parner var hon tillbaka i storform i augusti. Och när Parner är i form, då gör hon mål. Efter tio mål i augusti har hon nu gjort totalt 22 den här säsongen. Med det leder hon skytteligan med god marginal och är bara tre mål bakom fjolårsvinnaren Therese Westin, då i Sandviken och numera i Team Hudik.

Alexander Sjöström – Åbyggeby FK, division 5 (2).

Ännu en målgörare av rang, som håller alldeles för hög klass för division 5. Spelade tidigare i tvåan med Valbo men gör numera mål i massor för Åbyggeby. Den här säsongen har han totalt gjort 29 mål. Bara i augusti gjorde han sju på fyra matcher. Det är nästan oförskämt bra.

TRÄNARE:

Stefan Forsberg – Åbyggeby FK, division 5.

"Foppa" har en tacksam uppgift, det har han. Månadens tränare i lokalfotbollen har ett gäng – sett till vilken division de spelar i – superstjärnor att slänga in på planen. Det är bara att se på det här laget. Men med det sagt så sker inte ett lagbygge automatiskt, och Forsberg har fått sina mannar att dra åt samma håll – nämligen division 4. För efter fyra segrar på fyra matcher och 28–2 i målskillnad i augusti leder Åbyggeby fortsatt serien överlägset. Vi ser redan fram emot nästa säsong.

