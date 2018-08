Nya krafter in – men Strömsbergs är fortsatt sist : "Det är tufft"

Det börjar se tungt ut för Strömsberg. Man är hopplöst sist i serien på sju poäng och tiden börjar bli knapp att hinna plocka poäng tillräckliga för att slippa nedflyttning.

På lördagen mötte man Gamla Uppsala SK borta på Gamlis IP.

Redan vid pausvila låg man under med 2-0 och det hela landade tillslut på förlust med 4-1.

– Vi börjar matchen bra första 25-30, sen går vi ner i tempo och vi slarvar. Vi släpper till för mycket lägen och vi släpper in onödigt mycket mål. När vi hamnar i underläge och rasar det ytterligare, det är som att vi ger upp. Vi känner att vi inte kan vinna matchen, säger tränaren Daniel Sjöberg.

Läs också: Strömsberg föll borta mot IFK Lidingö

Man har nu elva matcher på sig att rädda sig kvar i division 2 och tränare Daniel Sjöberg berättar att man jobbat för att få upp motivationen i laget.

– Vi kan ju inte ge upp, vi lär ju fortsätta jobba. Vi har haft teambuilding och vi försöker prata om att vi ska göra det här ihop. Men det är tufft när man ligger där nere.

Missa inte: Superprofilen, årets filmning och annat du inte får missa – Sporten listar de hetaste snackisarna i lokalfotbollen

Med dåliga resultat kommer ofta också dåligt självförtroende i laget något som också hänt i Strömsberg.

– Vi har inte det självförtroende vi måste ha för att lyckas. Man såg speciellt borta mot Lidingö att vi inte hade något självförtroende alls i första halvlek. Vi hade haft en bra träningsvecka, men när vi klev ut på planen var det som att självförtroendet var borta.

Under sommaruppehållet fyllde Strömsberg på sin trupp som under våren varit väldigt tunn. Bland annat plockade man in Mohamed Kamara som tidigare varit på lån hos klubben från Sandviken. Vilket man hoppas ska göra att motivationen i truppen ska höjas.

– Nu har vi ju fått några nya killar, så det ser ju bättre ut. När det blir lite mer konkurrens om platserna så kan man ju kanske inte stå över träningar längre. Närvaron har varit bättre. Det är ett tufft läge. Men vi har inte gett upp, säger Daniel Sjöberg.

Matchfakta

Domare: Namik Idrizovic

Publik: 150

Mål: 1-0 (34) Mikael Mellberg, 2-0 (42) Jens Hägg, 2-1 (52) Filip Norell, 3-1 (58) Jens Hägg, 4-1 (91) Martin Östlund.