TV: Integrationsprojektet blev en familj – SIF International river murar och bygger broar: "Betyder allt för mig"

► Så lärde sig systrarna svenska – GGIK:s språkcafé öppnar dörrar för nyanlända: "Fotbollen är verktyget"

2015 förlorade Sandvikens IF International samtliga tolv matcher i division 7 och hade en målskillnad på 13–72. Förra året vann de serien och i år är de ett topplag i sexan.

Men vad gör det egentligen?

För i International är det inte resultaten som är i fokus. Det är gemenskapen – familjen.

– Jag började förra året och det betyder allt för mig, berättar Goytom Michel i Mittmedias tv-inslag om laget.

► Superprofilen, årets filmning och annat du inte får missa – Sporten listar de hetaste snackisarna i lokalfotbollen

Projektet startades upp 2015 och är ett samarbete mellan Sandvikens IF, Svenska Kyrkan och Sandvikens Kommun. Syftet är att motarbeta utanförskap och att främja integration och samarbete för hitflyttade från hela världen med olika bakgrunder och kulturella skillnader. Gemenskapen hittar de i fotbollen och på det sättet vill man underlätta inträdet i både föreningslivet och samhället.

– Det kallas för ett integrationsprojekt. Men vi har alltid sagt att det är svårt att hitta ett ord för att förklara vad det faktiskt är. Så vi säger att det här är gemenskap. Det här är ett sätt för oss att komma in i samhället, komma in i Sandviken och komma in i ett föreningsliv. Det är en gemenskap, säger lagledaren Chia Abdollah i inslaget och fortsätter:

– För mig personligen är det ett andrum från mycket annat i livet. Det är otroligt mycket glädje. En del huvudvärk också men glädjen överväger allt annat.

Se hela inslaget om Sandvikens IF International i spelaren nedan!

► 41-åringen som aldrig tröttnar på fotboll: "Fick frågan om jag var dotter till mig själv"