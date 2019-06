Hille krossades av Gusk – tränare Haaranen ångrar stora truppförändningar: "Jag tar på mig det"

Allt var frid och fröjd i en halvtimme. 0–0 på ett soligt Hille IP. Men sedan kom 10 mardrömsminuter för Hille där Gusk gjorde fyra snabba mål på tio minuter.

Vad var det som hände?

– Vi ville stoppa blödningen efter att vi förlorat med 5–0 borta mot Bollstanäs. Därför ändrade vi om lite och det blev inte riktigt bra. Det tar jag på mig. Det stod 0–0 länge och där hade vi ribba och matchen stod och vägde. Det märks att vi är ett bottenlag, vi har inte den rätta turen. Hade vi gjort ett mål där hade det kunnat bli en annan matchbild. Deras mål är tråkiga tillfälligheter, säger Jerry Haaranen.

Vad var det som gjorde att ni helt plötsligt läckte så snabbt?

– Första målet är hopslag och en lobb över Linn i målet, en jäkla tillfällighet. De andra två skulle vi ha rensat tidigare, vi får inte bort bollen och två inlägg styrs in, det var snyggt, men jag tycker att det är tråkigt. 0–1 hade varit ok men 0–3 köper jag inte. Vi blir nervösa och börjar tänka och det blir mungiporna ner. Vi ligger under med 4–0 och gör ändå en bra andra halvlek.

I andra lyckades Hille komma ut och hålla tätt under en lång stund igen.

– Det vi gjorde inför andra var att ändra tillbaka i matchplanen igen. Alla var inte bekväm i den roll jag hade givit dem och jag tar på mig det. Vi har en släpande defensiv, vi har en offensiv tjej som fick bli defensiv och det var inte hennes grej. En annan tjej som brukar vara högerback fick vara mittback, hon skulle ha varit höger, de fick gå tillbaka i andra och då blev vi bättre. Jag tar på mig det.

– Ibland lyckas man och ibland misslyckas man, de ska ha all heder, de är ett fint gäng med stort Hillehjärta. De ger sig aldrig, så en stor eloge till dem.

Haaranen berättar att Hille hade en del egna målchanser men att trots det lyckades gästerna sätta två bollar till i andra halvlek och utöka till hela 6–0 innan matchen var slut. Något som han inte tycker var rättvist och inte speglade matchbilden.

– De förtjänar vinsten, absolut, men inte 6–0. Vi har haft bud på att göra mål också. Tjejerna ska ha all heder, det är ett jäkla go i brudarna, de har en jäkla inställning och jag tror att vi kommer att ta de poäng som gör att vi klarar oss kvar i slutändan.

Linn Pousette i målet hade det slitigt, men stod för en straffräddning och ett par frilägesräddningar. Hon hyllas av Haaranen.

– Utan Linn hade det kunnat vara 8- eller 10–0. 6–0 är för mycket, på tok för mycket, säger Haaranen och avslutar:

– Nu väntar ett annat topplag i Ljusdal på torsdag, där vill vi gärna sno en poäng. Vi är fem lag som slåss i botten, där tre åker ut. Vi vill inte bli något av dessa tre.

Hilles tre stjärnor:

3: Linn Pousette

2: Judith Lundbäck

1: Wilma Sjöberg

Hille IF – Gamla Upsala 0–6 (0–4)

Målen: 0–1 (29) Julia Wänglund, 0–2 (32) Sanna Öhlund, 0–3 (35) Julia Wänglund, 0–4 (38) Hanna Sjöström, 0–5 (85) Sanna Öhlund, 0–6 (88) Sofia Fors.